Lõuna-Korea 5-miljardiline muusikatööstus ootab oma Michael Jacksonit

Youtube on Lõuna-Korea popkultuuri tippu tõstnud. Bände "toodetakse" nagu tehases, aga seni on tõelise staarina läbi murdnud vaid Psy, kes pole suutnud pärast "Gangnam Style'i" enam sarnast hitti toota, kirjutab Bloomberg. Psy 2012. aasta megahitt, esimene Youtube'i miljardivideo tõi K-popi aga maailma teadvusse, kirjutab Bloomberg.

Riigi pealinnast Soulist lõunas, mägedes asuvas treeningkeskuses harjutavad 36 popstaarikest sünkroniseeritud tantsuliigutusi, lauldes mikrofonide asemel plastpudelitesse. Siis kordavad nad seda, ja kordavad seda...

Lõputu kordamine, pisaraid välja toov kriitika treeneritelt, naeratamise harjutamine ja psühholoogiline nõustamine on kõik osa 11-nädalasest tõsielusarjast "Iidolite kool", mis paljastab Korea popmuusika ehk K-Popi telgitagused.

K-pop on nutitelefonide ja autode järel Korea olulisuselt kolmas ekspordiartikkel. 2013. aastast alates on selle "tööstuse" sissetulekud kahekordistunud ja jõudsid tänavu 4,7 miljardi dollarioni. Müüakse CD-sid (jah, ikka veel), kontserdipileteid, muusikastriime ja kõike muud sinna juurde kuuluvat.

Spotifyl ja Applei muusikapoel on eraldi K-popile pühendatud kanalid. Ja tulevikku vaadates ehk olulisemgi - Hiinas on sarnasel kanalil 100 miljonit kuulajat. 5-liikmelisel Korea poistebändil Big Bang ehk Suur Pauk on seal 11 miljonit jälgijat.

Asi sai alguse...suhkruärist

Iidolivabrik CJ E&M Corp., kes tõsielusarja toodab ja aina uusi gruppe välja õpetab, on osa suhkruäriga alustanud 17,7-miljardilisest CJ Groupist. Hiljem laieneti biotehnoloogiasse, logistikasse ja viimaks ja meelelahutusärisse. Shin Hyung-kwan, firma tippjuht kasvas üles Michael Jacksoni, Queeni ja Duran Durani lauludega. "Me otsime oma Michael Jacksonit," ütles 47-aastane mees intervjuus. "Aasia muusika pole kunagi rambivalguses olnud. Proovime teha suuri asju globaalsel turul ja eriti USAs."

Kuigi Lõuna-Korea rahvastik pole maailma mastaabis suur - 51 miljonit - on nad muusikale suuruselt kaheksas turg ja ületavad isegi Indiat ja Hiinat.

Viimastel aastatel on "Korea laine" ehk Korean Wave kaasa toonud tohutu rahvusvahelise huvi kõige Koreaga seotu kohta. 2011. aastas alates on turistide hulk kasvanud kolmveerandi võrra, seejuures Hiina turistide arv kolm korda.

Turistidel on huvi erinevate Korea kultuuri osade vastu, mis kõik kokku moodustavad ühtse terviku - Korea ilutooted, telesarjad, toit, muusika...nimekiri aina pikeneb.

