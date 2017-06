Lõuna-Korea loobub tuumajaamadest

Lõuna-Korea katkestab uute tuumareaktorite ehitusplaanid ning ei pikenda juba töötavate reaktorite eluiga, sest plaanib loobuda tuumaenergiast, ütles täna varahommikul riigi uus president Moon Jae-in.

Kivisöe- ja tuumaenergeetika vähendamine olid mõlemad president Mooni kampaanialubadused, kuid tänane tuumeenergeetikast loobumise teade on samm veel kaugemale, vahendas Reuters. "Me lõpetame tuumaenergiale orienteeritud energia tootmise plaanid ning sillutame tee tuumaenergia-vabasse tulevikku," ütles Moon Busani linnas oma 48-aastase elukaare lõppu jõudnud tuumareaktori sulgemisüritusel.

Lõuna-Koreal on 25 tuumareaktorit, need annavad riigi energiatarbest umbes kolmandiku. Tuumaenergeetika mainet on määrinud nii kohalik 2010. aastal avalikukstulnud skandaal järeletehtud ja madala kvaliteediga varuosadest kui ka 2011. aastal juhtunud Fukushima jaama õnnetus naaberriigis Jaapanis.

Samal ajal kavatseb Lõuna-Korea tõsta taastuvenergia osakaalu riigi energiatarbes 20 protsendini aastaks 2030.