Lõuna-Korea võimud teatasid kolmapäeval, et riigi presidendi tagandamiseni viinud hiiglasliku mõjuvõimuga kauplemise skandaali altkäemaksujuhtumiga seoses kuulatakse kahtlusalusena üle ka Samsungi konglomeraadi pärija Lee Jae-yong.

Samsung Electronicsi asejuht Lee kutsutakse ülekuulamisele uurijate poolt, kes uurivad, kas Lõuna-Korea suurim ärikonglomeraat andis teenete saamiseks altkäemaksu riigi tagandatud presidendi Park Geun-hye vangistatud usaldusisikule, teatas skandaali uuriva spetsiaalse süüdistusmeeskonna esindaja Hong Jong-seok, vahendab Associated Press.

Need võimalikud teened võisid olla valitsuse toetuse saamine Samsungi 2015. aasta vastuolulisele ühinemistehingule, millele vähemusaktsionärid vastu olid.

Lee ja tema perekonnaliikmed olid Samsung C&T ning Cheil Industriesi ühinemisest suurimad kasusaajad ning see aitas Leel suurendada oma kontrolli Samsung Electronicsi üle ilma selle aktsiate ostuks raha kulutamata.

Eelmisel aastal vahistati Lõuna-Korea endine tervishoiuminister, kelle järelevalve all oli valitsuse kontrollitud riiklik pensionifond, mis oli Samsung C&T suurim aktsionär. Pensionifond hääletas ühinemise poolt, kuigi selle nõuandjad soovitasid vastu hääletada. See oli aga otsustav hääl, mida Samsung aktsionäride nõusoleku jaoks vajas.

Süüdistajad alustavad Lee ülekuulamisega neljapäeval. Küsitakse, miks saatis Samsung Group ettevõtte raha presidendi vangistatud usaldusisikule Choi Soon-silile. Muu hulgas osteti kalleid hobuseid Choi tütrele, kes kuulus Lõuna-Korea ratsutamiskoondisse.

Varem sel nädalal küsitleti kaht Samsungi juhtivtegelast, sealhulgas meest, keda tuntakse Lee mentorina.

Eelmisel kuul ütles Lee parlamendi ees, et ei teadnud otsusest Choi tütart finantseerida. Samuti eitas ta, et Samsung püüdis antud raha abil teeneid saada. Lee, kes on Samsungi haigustega võitleva juhi poeg ja ettevõtte asutaja pojapoeg, tunnistas, et see oli sobimatu, kuid Choile raha saatmine oli tema sõnul vältimatu.

Kohaliku meedia ja parlamendiliikmete sõnul sõlmis Samsung Choi firmaga 18 miljoni dollari suuruse lepingu viimase tütre ratsutamistreeningute rahastamiseks Saksamaal ja annetas veel 17 miljonit dollarit kahele tulu mittetaotlevale fondile, milles oli väidetavalt raha Choi isiklikuks tarvitamiseks.