Lõuna-Korea on maksudest kõrvale hiilijate tabamiseks valinud häbistamise taktika

Igal aastal avaldab Lõuna-Korea valitsus nende firmade ja eraisikute nimed, kes on maksudest kõrvale hiilinud. Häbistamise kultuur on Aasias üha populaarsem ja seda nähakse kui viisi saavutamaks suuremat läbipaistvust.

Mõte nimelise häbistamise taga on see, et inimesed hakkaksid häbitundest makse maksma. Eelise aasta nimekiri tuli äsja välja ning seal on üle 6000 firma ja 15 000 eraisiku, kes ei ole makse maksnud. Kogusumma on 10,4 miljardit dollarit. Nimekirjas on need firmad, mille maksuvõlg ulatub üle 180 000 dollari.

„Nimeline häbistamine on Lõuna-Koreas üha populaarsem viis kuritegevusega võitlemiseks," ütles Austraalia Riikliku Ülikooli Korea Instituudi direktor Roald Maliangkay. „Häbistamiskultuur on mitme Aasia riigi kultuuri osa. Konfuutsiuse kultuur oli Koreas domineeriv ideoloogia ja on siiani ühiskonnas au sees," ütles teine ekspert. „Selles kultuuris on juhtival positsioonil olevad inimesed - vanurid, eliit ja juhid - kohustatud omama kõrget moraalitunnet, et võimul olla."

Analüütiku sõnul on raha toonud juurde uue dimensiooni ning maksudest kõrvale hoidmisega kaotavad rikkad oma näo ja võimu, sest nad on rikkunud eetikareegleid, mida selles kultuuris nõutakse.

Mida aga arvavad Lõuna-Korea elanikud? „Paljud mõistavad ja aktsepteerivad sellist Korea valitsuse käitumust ja nimekirjade avaldamist. Nad peavad seda sotsiaalse õigluse kontekstis edasiminekuks. Olen kindel, et see on osaks protsessist, mis viib Korea läbipaistvama ühiskonna suunas," ütles ekspert.