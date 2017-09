Lõuna-Korea on oluline. Mis juhtuks maailma majandusega kui riik satuks konflikti?

Ajal kui kardetakse Põhja-Korea agressiivse käitumise pärast, oleks paslik üle vaadata Lõuna-Korea olulisus maailma majandusele.

Lõuna-Korea on suur tööstusriik. Mis juhtuks, kui Lõuna-Korea satuks konflikti. Kuidas see maailma majandust mõjutaks?

Esimene ja kiireim reaktsioon oleks finantsturgudel, kus maad võtaks riskide vältimine. See tähendaks aktsiate langust ning turvavarade nagu kulla, USA dollari ja Šveitsi frangi hinnatõusu. Kuigi Jaapan on Põhja-Korea lähedal, võiks ka üllatuslikult jeen tugevneda, sest Jaapan on maailma suurim kreeditor ning tavaliselt tõmbavad jaapanlased ohuolukorras riskivarasid koomale ja viivad varade müügist saadud jeenid koju.

Lõuna-Korea Busani sadam on Forbesi andmetel maailma suutuselt viies konteinersadam. Organisatsiooni Observatory of Economic Complexity andmetel on Lõuna-Korea maailma suuruselt viies eksportöör. Paljuski koosneb Lõuna-Korea kaubandus väikestest, kuid väga keerulistest tehnoloogiakomponentidest, mitte niivõrd valmistoodetest, kirjutab Convex Capital Management.

Näiteks toodab ja ekspordib riik protsessoreid, mida kasutatakse paljudes elektroonikakaupades. Lõuna-Korea on maailma suuruselt neljas pooljuhtide eksportöör ja pooljuhtide valmistamise seadmete osas maailmas teisel kohal. Lõuna-Korea on maailma pooljuhtide tootmisel maailmas teisel kohal 17 protsendise turuosaga. Selles vallas on Samsung ja SK Hynix maailmas teisel ja kolmandal kohal.

Raske on mööda vaadata Samsung Electronicsi toodangust, kes domineerib maailma nutitelefonide turul. Esimeses kvartalis oli Samsungi nutitelefonide turuosa maailmas 23,3 protsenti.

Lõuna-Korea on maailma suuruselt neljas elektroonikakaupade tootja (enam kui kuue protsendiga maailma toodangust), kusjuures Samsung Electronics on liider mälude, nutitelefonide ja telerite osas. Isegi kui Lõuna-Korea tootjad ei tooda kõige populaarsemaid elektroonikakaupu, on nendes sees Lõuna-Koreast pärit komponendid. Näiteks Samsung on Apple'i suurim varustaja protsessorite ja mäludega. Samsung ja LG Electronics on maailma juhtivad LCD-ekraanide eksportöörid, kelle turuosa on maailmas 40 protsenti.

See riigis tegutseb ka Hyundai Motors, kes on maailma suuruselt viies autotootja.

Raske on mööda vaadata Lõuna-Koreast kui laevaehitajast. 2015. aasta andmete kohaselt oli Lõuna-Korea juhtiv reisi- ja kaubalaevade eksportöör 29 protsendise turuosaga.

Lõuna-Korea terasetootja POSCO on maailmas suuruselt neljandal kohal. Lõuna-Korea on maailma suuruselt kolmas teraseeksportöör, mis andis maailma teraseekspordist ligi seitse protsenti.

Mistahes tarnekatkestused oleksid tunda maailma paljudes osades. Apple'i ees oleks logistiline õudusunenägu kui Lõuna-Koreast ei saaks komponente kätte.

Laiemalt võttes, kolm protseti USA impordist ja kümme protsenti Hiina omast tuleb Lõuna-Koreast.