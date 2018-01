Lõuna-Korea pani krüptorahadele põntsu

Täna teatas Lõuna-Korea valitsus, et nad plaanivad keelata krüptorahade kauplemise. See kukutas bitcoini hinda. Poitsei ja maksuametnikud otsisid läbi kohalikud krüptorahabörsid kahtlustades maksude maksmata jätmist, kirjutab Reuters.

Korea justiitsminister Park Sang-ki ütles, et valitsus valmistab ette seadust, mis keelab kodumaistel börsidel krüptorahaga tehingud.

„Muretseme krüptorahade pärast,“ teatas ministeeriumi pressiteenistus. „Justiitsministeeerium valmistab ette seaduseelnõud, mis keelab krüptorahade börsidel kauplemise.“

Kui seaduseelnõu saab valmis, vajab see parlamendis enamushääletusel läbi minekut. See võib võtta aega kuid kui mitte aastaid.

Korea valitsuse karm suhtumine krüptorahadesse tõi kaasa krüptorahade hinnalanguse nii kodumaal (Lõuna-Koreas) kui ka välismaal.

Keskpäevaks kukkus Lõuna-Koreas bitcoin 21 protsenti 18,3 miljonile wonini ehk 17 064,53 USA dollarini. Hoolimata kukkumisest maksab Lõuna-Koras bitcoin 30 protsenti rohkem kui välismaal.

Luksemburgis asuvas kauplemiskohas Bitstamp langes bitcoini hind enam kui kümme protsenti. Krüptoraha maksis 13 120 dollarit.

Et bitcoini hind tõusis mullu 1500 protsenti, tekitas see Lõuna-Koreas tohutu nõudluse krüptoraha vastu, mis hullutas inimesi alates üliõpilastest kuni koduperenaisteni. Hullus tekitas kartuse, et küptorahad võivad viia hasartmängusõltuvuseni.

„Virtuaalmündid on Lõuna-Koreas kallid. Karjakäitumine näitab tugevat nõudlust,“ ütles Park.

Politsei ja maksuamet tegid enam kui tosina krüptoraha kauplemiskohaga Lõuna-Koras suurematel virtuaalrahabörsidel nagu Coinone ja Bithumb läbiotsimised kahtlustades maksude vältimist. Rahandusministeerium uuris võimalusi kuidas maksustada seda turgu mis on muutunud päevastelt kauplemismahtudelt suuremaks kui Korea väikeettevõtete börs Kosdaq.

Mõned investorid võtavad juba ettevaatlikuma hoiaku.

„Ma müüsin enamuse oma vitruaalmüntidest maha, kuna paari päeva pärast juhtub midagi,“ ütles 23-aastane investor Eoh Kyung-hoon.

Et Lõuna-Koreas kukkus bitcoini hind, hakati ka välismaal virtuaalrahasid müüma.

Lõuna-Korea finantsiinspektsioonil on käed-jalad tööd täis kuue virtuaalvaluutakontosid pakkuva panga inspekteerimisega, et kas seal ikka on kliendid oma pärisnimedega ning kas pangad peavad kinni rahapesuvastase võitluse reeglitest.