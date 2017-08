Lõuna-Korea prokuratuur nõuab Samsungi pärijale 12-aastast vanglakaristust

Lõuna-Korea prokuratuur taotleb Samsung Electronicsi asejuhile Lee Jae-yongile 12-aastast vanglakaristust väidetava altkäemaksu maksmise eest riigi tagandatud presidendile Park Geun-hyele valitsuse toetuse eest Lee kontrolli kindlustamisele Samsung Groupi üle.

49-aastane Lee on olnud alates veebruarist vahi all altkäemaksus ja pettuses süüdistatuna osana skandaalist, mis viis Parki ametist tagandamiseni. Lee on oma süüd eitanud, vahendab Reuters.

27. augustil teeb kohus otsuse Lee vahi all hoidmise aja pikendamise kohta.