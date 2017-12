Lõunanaabrid mures: uuest aastast kerkib kütuse hind oluliselt

Aktsiisitõus kergitab mootorikütuste hinda Läti tanklates juba 1. jaanuarist oluliselt, kirjutab Läti Delfi.

Praegu moodustab aktsiis kütusepaaki lastud liitri hinnast 34%.

Uuest aastast kerkib mootoribensiini aktsiis nelja sendi võrra liitrilt ning diislikütusel 3,1 sendi võrra liitrilt ning autode veeldatud maagaasi liitrilt 3,8 sendi võrra.

Jaanuarist moodustab aktsiisi osa Läti motoorikütuste jaehinnas bensiinil 38% ning diislikütusel 32,3%.

Kütuse hinnale lisandub ka 21% käibemaks, nii et kokkuvõttes kallineb jaanuarist bensiiniliiter Läti tanklates 4,8 senti, diislikütuse liiter 3,8 senti ja gaasiliiter 4,6 senti, rääkis Läti Delfile Neste Latvija jaemüügijuht Armands Beizikis.

Järgmise aasta 1. juulist tõuseb põllumajandustehnika kütuste aktsiis 0,6 seni võrra ning käibemaksu osa hinnas 0,7 senti.

„Sellist järsku aktsiisitõusu ei ole me pidanud kriisijärgsel ajal veel üle elama. On arvata, et bensiini tarbimine jätkab langust. Hinnatõus mõjutab ka diislikütuse tarbimist, sest tõenäoliselt muudavad autojuhid oma harjumusi,“ rääkis Beizikis. Lisaks tuleb tema sõnul arvestada ka sellega, et mootorikütuste hinnatõus mõjutab lisaks autojuhtidele ning transpordisektorile ka teisi alasid ning toob kaasa teiste teenuste ning kaupade hinnatõusu.

Järgmisest aastast on Lätis kütuse jaehinnas järgmised komponentide osakaalud: aktsiisimaks (35%), käibemaks (17%), tankla ülalpidamiskulud ( 7%), riigi varumakse ( umbes 1%) ning kütuse hind (umbes 40%), mis sõltub peamiselt nafta hinnast). Kuna nafta ja naftatoodetega kaubeldakse dollarites, mõjutab jaehinda ka dollari ja euro kurss.