Kui võiks arvata, et Bigbank on aktiivseim Eestis, siis kolmanda kvartali lõpus oli panga 161 000 laenulepingust 38 000 lepingut Eestis.

Oluliselt rohkem oli lepinguid Lätis (69 000), järgnesid Leedu 27 000, Soome 11 000, Hispaania 9000 ja Rootsi 7000 lepinguga. Klienditeeninduskontoreid oli Bigbankil kolmanda kvartali lõpu seisuga kokku kolm - üks Eestis, üks Lätis ja üks Hispaanias.

Bigbanki laenuportfell suurenes selle aasta kolme kvartaliga 31,6 miljoni euro võrra ehk 9,7 protsenti, millest 23,7 miljonit moodustas kolmanda kvartali kasv. Kolmanda kvartaliga suurenes laenuportfell 7,1 protsenti ning suurimat kasvu näitas Leedu filiaal. Panga kasum kolmandas kvartalis oli 1,7 miljonit eurot ning bilansimaht moodustas 360,5 miljonit eurot, mis suurenes 5,3 miljoni euro võrra.

„Laenumahud näitasid head kasvu, eriti kolmandas kvartalis, kuid kasum jäi seevastu tagasihoidlikumaks – laenuäri põhinebki välja antava raha mahtudel ning aina suureneva konkurentsi juures on loomulik, et kasumi hüppelist kasvu pigem ei näe,“ märkis Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar. „Laenamist mõjutab oluliselt riigi majanduspoliitika ning Eestis on see hetkel uusi suundi võtmas. Valitsuse maksureform soovib suurendada tarbimist, millel on tänapäeval pigem negatiivne tonaalsus, kuid seda Eestil just vaja ongi. Majandust saabki kasvule kõige paremini ergutada kahel viisil – kas siseriiklikult rohkem tarbides või eksporti suurendades.“

Kaido Saare sõnul hoogustub sissetulekute kasvuga ka laenamine, sest inimesed soovivad palgatõusuga koos oma elukvaliteeti veelgi võimendada.