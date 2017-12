Lõunanaabrid rõõmustavad: alkohol kui Nokia ehk kuidas Läti teenib Eesti ja Soome alkoturistidelt kümneid miljoneid eurosid

Läti Eestiga piirnevatel aladel areneb juba teist aastat aktiivne alkoturism: Eestist ja Soomest pärit ostjad ostavad massiliselt alkoholi kokku ning kosutavad sellega lõunanaabrite riigikassat miljonite eurodega. Ja kuigi Eesti ettevõtted kurdavad miljoniliste kaotuste üle, siis tegelikkuses kontrollivad piiriäärset alkoholiturgu just eestlased, kirjutab Läti Delfi.

2016. aastast on Lätis alkoholiaktsiisid oluliselt madalamad kui Eestis, seetõttu ostavad eestlased üha aktiivsemalt alkoholi just Läti piiriäärsetest poodidest. Varem Tallinnas odava alkoholi järel käinud soomlased leiavad samuti üha aktiivsemalt tee Lätti. „Soomes on alkohol umbes kolm korda kallim kui Lätis. Eestis on alkohol Soomes umbes kaks korda odavam,“ rääkis Delfile Ainažis oma auto pakiruumi 10 kasti alkoholi laadinud Helsingi elanik.

Hinnavahest rääkis ka Pärnust pärit eestlane, kes tõi näiteks, et kui õlu (24st 0,3-liitrisest purgist koosnev pakk) maksab Eestis 25 eurot, siis Lätis vaid 10.

Hinnaerinevus sõltub joogist. Kui liitrine Viru Valge maksab Eestis 20, siis Lätis 11 eurot ning Soomes võib sama pudel maksta 28 eurot.

Loe veel

Läti riigikassa kosub

Läti Delfi kirjutab, et 2017. aastal hakkas Läti alkoholituristidelt märkimisväärset tulu saama. Selle aasta 11 kuuga suurenes alkoholiaktsiisi laekumine riigieelarvesse eelmise aasta sama ajaga võrreldes 18% ehk 22,37 miljoni euro võrra.

Kui eelmisel aastal laekus alkoholiaktsiisi Lätis 137 miljonit eurot, siis selleks aastaks prognoositakse saada 154 miljonit eurot ning järgmisel aastal, pärast aktsiisitõstmist peaks eelarvesse laekuma 177 miljonit eurot.

Õlleaktsiisi üle peetakse eraldi arvestust: eelmisel aastal laekus seda 32 miljonit eurot, kuid tulevala aastal loodetakse saada juba 50 miljonit eurot.

Tuleval aastal kerkib õlleaktsiis Lätis 51%, veinil 18% ning kangetel alkohoolsetel jookidel 15,2%. Sellele vaatamata jäävad Eesti aktsiisimäärad kõrgemaks. Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel on tuleval aastal Eestis pooleliitrilise viinapudeli aktsiis 5,26 eurot, Lätis aga 3,34 eurot. Pooleliitrilise õllepudeli aktsiis on Eestis 47 senti, Lätis aga 18 senti.

Lisaks aktsiisilaekumistele kosutab Läti riigikassat ka lisatulu käibemaksu ning tulumaksu näol.

Selle aasta aruandeid veel ei ole, aga eelmisel aastal maksis Alko1000 omanik ET Invest Läti riigikassasse maksudena 561 000 eurot.

Kas ka Läti tootjad võidavad?

Läti Delfi kirjutab, et kindlasti suurenevad alkoturismi tõttu ka Läti tootjate käibed, kuid jutt ei käi suurest kasvus. Asi on selles, et piiriäärsetes alkopoodides on Läti tootjate valik Eesti ning importtoodete taustal üsna tagasihoidlik. Eestlased ostavad Läti kauplustest enda kodumaist alkoholi, kuid soodsama hinnaga.

Veel eelmisel aastal moodustas piirikaubandus Eesti õlletarbimisest 6%, kuid sellel aastal prognoosivad Eesti tootjad osatähtsuse kasvu 17%.le ning tuleval aastal suisa 48%ni.

Samas tempos kasvab ka teiste lahjade alkohoolsete jookide, näiteks siidri osakaal. Kui eelmisel aastal osteti Lätist 4% Eestist tarbitavast siidrist, siis prognooside kohaselt kasvab see tänavu 50%ni.

Kangete alkohoolsete jookide osas on prognoos tagasihoidlikum: aasta lõpuks peaks Lätist ostetud kange alkoholi osakaal jõudma 33%ni Eestis tarbitavast.