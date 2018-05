Lõunanaabrite väikepoodide turul käib tihe rebimine. Läti kioskiketi juht: see on praegu ainuke stabiilse kasvuga äri jaekaubanduses

Lode sõnul ei karda Narvesen näiteks Lidli tulekut eriti üldse, sest inimesed, kes Narveseni mugavuskauplustesse astuvad, ei tule sinna selleks, et midagi odavamalt osta. Mugavuskauplustes lihtsalt ei müüda midagi odavamalt – hoopis vastupidi. Narveseni kliendid on ennekõike inimesed, keda ei huvita hinnavahe vaid aja kokkuhoid ning sel põhjusel kioskisse või väikepoodi minnaksegi.

„Suurim mõju Lidli tulekule saab olema ikkagi suurtele jaekettidele,“ märkis Lode.

Läti jaekaubanduse turuliidril Rimil on näiteks Riias viis Rimi Express poodi. Tallinna südalinnas on seesuguseid R-Kioskist pisut suuremaid väikepoode Rimil kokku kolm: üks Tornimäel ning kaks vanalinnas. See on alles hiljutine nähtus, et peale klassikaliste kioskite on meie turule tekkinud pisipoed kiirostudeks. Ja see pole põhjuseta nii. Lode sõnul on mugavuskaubandus praegu ainuke ärisegment jaekaubanduses, millelt on oodata stabiilset kasvu.