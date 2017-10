Lõviosa Coop Panga kasumist tuli kinnisvara müügist

Coop Panga 9 kuu puhaskasum oli 4,4 miljonit eurot, sisaldades kinnisvara müügist tekkinud erakorralist kasumit 3,2 miljonit eurot, teatas pank.

Panga neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 46 protsendi võrra 7,9 miljoni euroni. Kasumlikkusele avaldasid negatiivset mõju Läti filiaali sulgemisega seotud kulutused, samuti uue kaubamärgi kasutusele võtmisega seotud kulud. Erakorralistest tuludest teenitud kasumi investeerib pank tegevuse laiendamiseks.

Coop Panga laenuportfell kasvas aasta algusega võrreldes 40 protsenti ja ulatus septembri lõpu seisuga 215 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas samal ajal 22 protsenti, ulatudes 309 miljoni euroni.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on käesolev sügis Coop Panga jaoks pöördelise tähtsusega, sest kolmanda kvartaliga lõppes ligi 9 kuud kestnud periood panga tegevuse ümber korraldamiseks ja uue kaubamärgi kasutusele võtuks. “Alates oktoobrist saame keskenduda tegevuse üles ehitamisele Coop Panga kaubamärgi all. Kaubamärgi vahetus õnnestus ellu viia edukalt ja ilma tõrgeteta, kuid Coop Pank pole tänaseks kindlasti veel valmis – pigem oleme pika tee alguses. Meie eesmärgiks on leida panga ja kaupluste koostöös sünergiat, mis toob kasu nii kliendile, kauplustele kui pangale. See kõik kokku annab hea platvormi uute klientide võitmiseks,” lausus Rink.

Coop Panga klientide arv on tänavu kasvanud 1300 võrra. Coop Pank koos tütarettevõtetega annab tööd ligi 200 inimesele peakontoris ja 14 üle Eesti paiknevas esinduses.

Käesoleval sügisel kavatseb pank avada esimesed 20 pangapunkti Coop kauplustes ja hakata seejärel järk-järgult pangapunktide arvu kasvatama. Järgmise aasta kevadest plaanib Coop Pank pakkuda sularaha väljavõtmise võimalust Coop kaupluste kassades üles Eesti, luues Eesti suurima sularahatehingute võrgustiku.