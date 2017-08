Lucifer kimbutab Lõuna-Euroopat

Kui meil kimbutavad sajuhood, siis Lõuna-Euroopas möllab kuumalaine Lucifer.

Mõni ime, et seda kuumalainet kutsutakse Luciferiks, kirjutab AP.

Juba mitmeid päevi on osad Euroopa piirkonnad hädas rekordkõrgete õhutemperatuuridega. See on toonud kaasa vähemalt kahe inimese surma ja on pannud võime hoiatusi andma.

„Seda on minu jaoks liiast,” ütles Belgradis varahommikul jalutanud kinnisvaramaakler Sasa Jovanovic. Laupäevaks prognoositi Belgradis 39 kraadi sooja. „Vahepeal tunnen, et ma ei saa hingata,” ütles ta.

Ekstreemne kuumalaine Serbias, Rumeenias, Horvaatias ja osades Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia piirkondades on toonud kaasa metsatulekahjud, kahjustanud põllumajanduses saake, piiranud energiavarustust ja kahandanud veevarusid. Mitme maa võimud on piiranud liiklust ja väljas töötamist päeva kuumimal ajal.

Hispaania ilmateenistus andis eile erihoiatuse 50st provintsist 31-s, prognoosides kuni 44-kraadist õhusooja.

Rumeenia politsei keelas seoses kuumalainega nädalavahetusel päevase liikluse põhiteedel. Lõuna-Serbias on rongiühendusega probleeme, sest kuumalaine on painutanud rööpaid. Rumeenias on kuumalaine tõttu hukkunud kaks ininmest.

Naaberriigi Ungari raudteefirma teatas, et nad jagavad raudteejaamades inimestele vett.

Albaanias lõõmab umbes 15 metsatulekaju. Tosinaid tulekahjud on piirkonna teistes riikides. Itaalias põllumehed muretsevad, et mis saab veepuuduse tingimustes saagist.

Sloveenias kogeti 1500 meetri kõrgusel merepinnast esmakordselt ajaloos „troopilist ööd”, kus öösel oli õhutemperatuur kõrgem 20 kraadist.