Lufthansa pakkus hädas lennukompanii Air Berlini eest sadu miljoneid

Saksamaa lennukompanii Lufthansa on valmis ostma maksejõuetu rivaali Air Berlini 200 miljoni euro eest ja maksma kuni sada miljonit eurot lennukompanii töös hoidmise eest kuni ülevõtmiseni, kirjutab Reuters refereerides Bild am Sonntagi.

Ajaleht kirjutas, et ostulepingu sõlmimiseni võib kuluda kolm kuud, kuna tehing vajab nii Saksamaa kui Euroopa konkurentsiameti heakskiitu.

Saksa valitsus andis Air Berlinile 150 miljoni eurose sildfinantseeringu, et hoida ettevõte töös.

Neljapäeval teatas Air Barlini kreeditoride komitee, et nad hakkavad pidama läbirääkimisi võimalike ostjate Lufthansa ja Briti easyJetiga, andes läbirääkimisteks aega kolm nädalat.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid, et Lufthansa pakkus kolmekohalise miljonites summa Air Berlini, puhkuselennufirma Niki ja kohaliku tütarfirma Luftfahrt Gesellschaft Walteri eest.

Lufthansa ise on teatanud vaid seda, et nad on teinud pakkumise osale Air Berlinist.