Lugege, miks tulevad järgmisel kuul Tallinna blockchain'i eksperdid üle maailma

Põhja-Euroopa suurim krüptoraha ja plokiahela (blockchain'i) konverents Moontec17 toimub detsembris Eesti pealinnas. Konverentsil võtavad osa enam kui 50 ülemaailmset eksperti, kes jagavad oma teadmisi plokiahelaga seotud toodete arendamisest ja reklaamimisest ning arutlevad selliste tehnoloogiate mõju üle erinevates äri harudes ja protsessides.

Mis on plokiahel ehk blockchain?

Blockchain'i kasutus erinevates tööstusharudes lahendab ettevõtte jaoks mitmeid olulisi probleeme. Selleks et konkurentsivõime säilitada, peaksid ettevõtted sellele lähemalt tähelepanu pöörama. Siiani ajavad enamiku inimesi segadusse plokiahel (ingl blockchain), bitcoin ja krüptoraha (ingl cryptocurrency). Seetõttu vaatame sõnade tähendused üle.

Bitcoin on suurim ja enim tuntud krüptoraha ligi tuhandest teisest. Krüptorahad kasutavad plokiahela tehnoloogiat ja krüptograafikat ning tegutsevad seni finantsasutustest ja pankadest eraldi (võib varsti muutuda).

Blockchain ehk plokiahel on protokoll, mis määrab, kuidas informatsioon dokumentide, raha, tehingute ja päranditega saadetakse. Samuti loob see krüptograafia abil andmeedastuse protsessi detsentraalitseeritud võrgus.

Kuidas muudab/mõjutab plokiahel traditsioonilist äri?

Tänapäeval on äri- ja tööprotsessides suures koguses osalisi, kes vajavad kiireid ja läbipaistvaid suhteid, et tõhusalt tegutseda. Tihti võib juhtuda, et osalised ei usalda üksteist mõningate probleemide tõttu erinevates ärides. Siin tuleb mängu plokiahela suur eelis – dokumentide usaldusväärne edasiandmine. Blockchain'i võrgustikel pole ühtegi kinnituskeskust, mis tähendab, et info salvestatakse samaaegselt kõigis võrguüksustes, mis tagab järelvalveorganite läbipaistvuse ja auditi.

Tark leping on mittefüüsiline leping, mis on konfigureeritud vastama kindlatele tingimustele ja salvestatakse samuti blockchain'i võrgus. Kui need tingimused on täidetud või tehtud, täidetakse leping. Kuid kuidas veenduda, et need tingimused on tegelikult täidetud? Siin on kaks valikut: kinnitus inimeselt või arvutilt. Loomulikult teine variant, mis pakub äriprotsessidele parimat kvaliteeti. Näiteks võimaldab selline mehaanika jälgida kaupa poe riiulil ja tehingute lõpetamist/läbiviimist: asjade internet (IoT) kinnitab kauba kättesaamist, ja kindlate kaupade informatsioon on integreeritud blockchain'i võrgustikku.

Üldiselt aitab plokiahel ehk blockchain saavutada järgmiseid eesmärke:

vahendajate arvu vähendamine

protsesside kulude vähendamine

läbipaistvuse tagamine

suurenenud tõhusus

suurenenud ohutus

automatiseerimise kasv

Miks Eesti?

Eesti, kus on peaaegu iga protsess digiteeritud ja start-up-maastik edukas, läheb veelgi kaugemale. 2000. aastal nimetas Eesti internetile ligipääsu inimõiguseks – samal tasemel, kus on toit ja peavari. 2005. aastal sai Eesti esimeseks riigiks, kes viis läbi e-hääletamise. Nüüd, kus blockchain'i tehnoloogia on arenguperioodis, on Eesti väga õige koht, kuhu ettevõtjad saaksid üles seada oma plokiahelaga seotud ärid.

2014. aasta oktoobris käivitas Eesti valitsus e-residentsuse programmi, mis pakub kõigile maailmas meie valitsuse välja antud digitaalset identiteeti ja võimalust käivitada oma ettevõte Eesti seaduste järgi. "Oleme kasutanud digitaalseid tunnuseid juba 17 aastat," ütles Eesti president Kersti Kaljulaid. "Inimesed on õppinud süsteemi usaldama." Usaldusega näeb Eesti rahvas suurepärast potentsiaali plokiahela tulevikule – tehnoloogiale, mis ühendab interneti avalikkuse krüptograafia turvalisusega, et anda kõigile võimalus kiirelt ja turvaliselt informatsiooni jagada ning usaldust luua.

Eesti on koduks enim tuntud plokiahelaga seotud firmadele. Võtke näiteks Guardtime, mis sai maailma suurimaks blockchain'i platvormi ettevõtjaks tulude, töötajate arvu ja tegelike klientide kasutuselevõtuga ning Funderbeamiga, mis on esimene plokiahela tehnoloogiaga ehitatud globaalne käivitusplatvorm. Eelmisel aastal teatas Nasdaq, et e-residentsuse platvorm hõlmab võrgulahendusega e-hääletamise teenust, et võimaldada aktsionäridel koosolekutel hääletada Nasdaqi Tallinna börsil noteeritud ettevõtetes.

Mida oodata konverentsist?

Moontec17 konverents hõlmab teemasid e-kaubandusest ja pangandusest tervisehoiuni. Kõnelejad ettevõtetest, nagu Google, Microsoft, Hashgraph, IBM, ConsenSys, Hyperledger, Reply, Change Bank, Nuggets, Funderbeam, Lykke, Paxful, Monetha ja paljud teised.

Esinejate nimekirja leiad Moontec17 kodulehelt.

Moontec17 toimub 4.–5. detsembril Tallinnas. Piletid on nüüd müügil! 20% allahindluse saab kasutades koodi "DELFI". Kindlustage oma pääse Põhja-Euroopa suurimale plokiahela ja krüptoraha konverentsile siin.