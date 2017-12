Lugeja pahandab: tulumaksureform nöögib ka emapalga saajaid

Ärilehe poole pöördunud lugeja kurdab, et uuest aastast rakenduv tulumaksumuudatus, millega tulumaksuvaba miinimum tõuseb madalapalgalistel 500 euroni, kuid kuus 2100 euro teenijad peavad sellelt kogu ulatuses 20% riigile loovutama, sööb ka lapsega kodus oleva ema vanemahüvitist.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Pirjo Künnapuu selgitab, et kuna vanemahüvitis on tulumaksuga maksustatav, siis rakendub sellele palgaga sama süsteem: kui sissetulek üle 2100 euro kuus, siis uuest aastast maksuvabastusele õigust ei ole.

Neid vanemahüvitise saajaid, kellel on vanemahüvitis üle 2100, oli Kunnapuu sõnul novembri alguses (st novembri väljamaksu seisuga) 1708 inimest.

Need inimesed said sotsiaalkindlustusametilt ka e-postiga teavituse, et uuest aastast neile maksuvabastust ei arvestata, mistõttu neile laekuv summa on varasemast väiksem.