Lugeja: töötava pensionärina kaotan tuleval aastal 50 eurot kuus, tipp-poliitik aga 36 eurot. Kus on see solidaarsus?

Ärilehe lugeja, töötav pensionär Lembit (täisnimi toimetusele teada) kirjeldab, kuidas tema sissetulek väheneb uuel aastal 50 euro võrra kuus ning enim vihastab teda sealjuures poliitikute jutt, kuidas neil ei ole kahju anda madalapalgaliste tulu kasvatamiseks oma palgast 36 eurot. "Kuidas on solidaarne kui keskmist palka ja vanaduspensioni saav töötav pensionär kaotab tuleval aastal kuusissetulekus rohkem kui temast kordades suuremat palka teenivad riigiisad?"

Lugupeetud koalitsioonipoliitikud!

Viimastel nädalatel olen kohanud Eesti meediakanalites pidevalt koalitsioonipoliitikute väidet mingist müütilisest summast 36 €, mis alates tuleva aasta maksureformist justkui oleks see piirsumma, mille peavad ära andma meie kõige rohkem ehk siis 2100 € ja enam teenivad inimesed. Kes uhkusega, kes vähem uhkusega.

Kõik ülejäänud aga hakkavat maksma meie riigikassasse sellest väiksemat summat, keskmikud jäävat samale tasemele nagu praegu ehk enam-vähem nulli ja osad inimesed võidavad koguni igakuiselt 65 eurot. Tore, kui see nii oleks, aga vot ei ole mitte.

Tahan selgitada alljärgnevas põikpäiselt näpuga rida ajades, et see jutt meie koalitsioonipoliitikute suust pole pädev. Soovin ümber lükata meedias kõlanud Jevgeni Ossinovski, Tiit Teriku kui ka Yana Toomi ärilõunateemalist väidet. Võtan konkreetse inimese, töötava pensionäri, kes teenib praegu Eesti statistilist keskmist palka, saab sinna juurde ka väljateenitud vanaduspensioni ning igakuist väikest väljamakset panga teise pensionifondi suletud sambast. Summad on konkreetsed:

Loe veel

Palk: 1020 € (neto), 1230 € (bruto)

Vanaduspension: 476,55 € (neto), 536,69 € (bruto)

Pensionisamba väljamakse: 42,70 € (neto), 53,37 € (bruto)

Kokku saab ta praegu kätte 1539,25 eurot (neto).

Brutosissetulek, millest arvestatakse maksuvaba miinimum on 1820,06 eurot.