Lugeja: töötava pensionärina loovutan tuleval aastal oma palgast suurema summa kui sellega uhkustanud Ossinovski

Ärilehele kirjutas töötavast pensionärist lugeja, kelle sõnul lasi ta raamatupidajal teha arvutused, palju vähenevad tema sissetulekud seoses järgmise aasta maksuvaba tulu arvestuse muutumisega. Ta tõi võrdluse sotside esimehe Jevgeni Ossinovskiga, kes rõhutab pidevalt, kuidas tal - kõrgepalgalisena - pole kahju loobuda 35 eurost. Lugeja sõnul kaotab aga tema pensionärina rohkemgi, ent sissetulekute vahe võrreldes ministriga on mitmekordne.

"Olen lasknud teha oma raamatupidajal arvestuse tuleva aasta tuludest. Huvitavast võrdlusest härra Jevgeni Ossinovskiga, hakkan mina, töötav pensionär, kelle brutopalk ületab paarikümne euroga maagilise 1200 euro piiri, saama tuleval aastal tulu igakuiselt umbes 40 eurot vähem kui praegu," kirjutas Ärilehe lugeja.

"Nii et kui härra Ossinovski ERR-i "Foorumi" saates rääkis uhkusega oma kuusissetulekus 35 eurost loobumisest järgmisel aastal, jääb see siiski minu palgakaotusele alla. Selle vahega, et tema ja minu palgavahe on rohkem kui kolmekordne tema kasuks. Paradoks, aga tõsi."

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski kirjutas ka Facebooki-postituses, kuidas tema hea meelega oma palgast 36 eurot riigile rohkem maksab. "Kõigi eest kindlasti ei räägi, aga mina maksan küll hea meelega järgmisel aastal 36 eurot igakuiselt riigile rohkem, et enam kui poolele miljonile (!) töötajale jääks 64 eurot igal kuul rohkem kätte."