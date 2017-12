Lugejad küsivad: miks on Uberi ja Taxify ooteajad veninud pikale ja hinnad tõusnud lakke?

Ärilehe lugejad tunnevad huvi sõidujagajate Taxify ja Uberi viimase aja tegemiste kohta. Külma ilmaga on kaasnenud pikemad ooteajad, sageli ei ole autot üldse saadaval ja ka hinnad on kerkinud kõrgemale.

Taxify ja Uberi tellimine on viimasel ajal üha raskemaks muutunud. Tipptundide ajal on ooteajad pikad ning hommikul või hilisõhtul võib juhtuda, et vabu autojuhte ei olegi. Samuti on torganud silma suuremad hinnakordajad, ulatades Uberil lausa 2,2-kordseks. "Nii kõrget kordajat pole ma varem näinud," kirjutas Ärilehe lugeja.

Külm ilm toob suurma nõudluse

"Detsember on alati külma ilma ja jõulupidude tõttu väga suure nõudlusega kuu, kuid meie andmete põhjal klientide ooteajad pikenenud pole," selgitas Taxify avalike suhete juht Marilin Noorem.

"Hinnakordaja eesmärk on aktiveerida kõrge nõudlusega kellaaegadel juhte sõitma, kordaja muutub vastavalt nõudluse ja pakkumise suhtele. Praktika on näidanud, et tipptundide ajal on kordaja suurem ning madala nõudlusega aegadel ei ole kordajat," ütles ta.

Samas tegeleb Taxify hoogsalt autojuhtide motiveerimisega, et külm pühadeperiood klientide jaoks mugavamaks teha. "Selleks motiveerime juhte mitmete boonustega. Näiteks sel nädalal garanteerime juhtidele 755€ nädalakassa ning lisaks kutsume kõiki Taxify juhte üles soovitama oma sõpru ja pakume selle eest 150€ sõbrasoovitusboonust," selgitas Noorem.

Ka Uber Estonia juht Enn Metsar tõdes, et detsember on sõidujagaja jaoks tempokas kuu. "Ettevõtetel ja asutustel toimuvad jõulupeod ja muud sündmused, kuhu inimesed eelistavad isikliku autoga mitte minna. Lisaks sellele on ka ilm olnud ebameeldiv, mis julgustab neid autot koju jätma ning Uberit tellima. Nende asjaolude tõttu ongi nõudlus aeg-ajalt suurenenud, mis võib ajutiselt tõsta ooteaegasid ning hinnakordajat," põhjendas ta.

"Me teavitame juhte alati potentsiaalsetest suure nõudlusega aegadest, et saaksime klientide nõudlusele vastu tulla. Me ei ole aga hinnastamist muutnud ega plaani seda lähiajal ka teha," ütles Metsar.