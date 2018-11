LUGEJAD LISAHÜVEDEST | Millest te räägite? Võiks vähemalt 600 eurot palka saada ja 12 tunni asemel 8 tundi tööl käia

Teine lisas, et neil on töökohas tasuta tee ja kohv. „Kes neid tarbivad, neile on see boonuseks. Midagi muud ei oska välja tuua. Viimane palgatõus oli 5, osadel 6 aastat tagasi. Doktorikraadiga spetsialistid saavad Eesti keskmist palka, järjest sagedamini lahkub väga häid töötajaid töölt. Hakkavad FIE-deks, lähevad välismaale,” kirjeldas ta.

Mõeldakse vaid asendamatutele töötajatele

Lemmikloomatoetus oli ka üks loetletud lisahüvedest, mille osas lugejad väga armulikud ei olnud. „Tulge eile meile, lemmikloomatoetus? Varsti hakkame neid hügieenilistel põhjustel likvideerima, nemad veel toetavad,” märkis üks kommenteerija. Teine lisas, et tema soomlasest juhataja naeris tilgad püksi, kui ta artikli talle ära tõlkis ning sooja toitu ja koerale tuge endale nõudis.

Tõdeti ka, et paljud tööandjad ei taha väga lisahüvesid palga kõrval töötajatele võimaldada, kuna suuresti peab nende pealt erisoodustusmaksu maksma. Avaldati ka arvamust, et lood ettevõtetest, kus iga 5 aasta järel võimaldatakse tasustatud 3-kuulist puhkust, sooja toitu ja lemmikloomatoetust on kas puhas muinas- või õudusjutt.

„Tore kui töökoht oskab ja hindab töötajat, mitte nagu meil pea iganädalane hoiatus: me ei hoia teid siin kinni, võita lahkuda siit omal soovil iga kell – need on tõesed faktid,” nentis üks lugeja. Samas oli ka neid hääli, mis leidsid, et raske on uskuda, et töökale ja asjalikule inimesele keegi ütleb, et mine, kui tahad. „Äkki peaks peeglisse vaatama?” küsiti vastukaaluks.

Märgiti ka, et palk ja hüved sõltuvad erafirmas ikka sellest, kui olulist rolli inimene täidab firma arvates ja kui kergesti on ta asendatav. „Oluline pole, mida inimene ise enda asendamatusest arvab. On töötajaid, kellest sõltub kogu ettevõtte toimimine ning kelle asemele on väga keeruline leida sama tasemega tippspetsialisti,” põhjendas üks lugeja.

Tema sõnul sõltubki sellest, kas tegemist on asendamatu või asendatava inimesega, töötaja ülekuldamine või vastupidi, alaväärtustamine. „Iga töötaja peab saavutama taseme, et konkurendid tahaks sind endale ja siis tööandja tahaks sind hoida enda juures ja on valmis selleks pingutama. Aga soiguda tööjõupuudusest ilma valmisolekuta ka korralikku palka maksta on naeruväärne,” leidis ta.

Leidus ka neid, kes rahul tööandjaga

Valdavast nurinast hoolimata oli ka neid, kes rääkisid, milliseid lisahüvesid nemad kas tööandjana annavad või töövõtjana saavad. „Töötan ettevõttes, kus 35 päeva aastas puhkust, spordikompensatsioon või massaaž 32 eurot kuus, nutitelefon antakse tasuta ja mobiiliarved makstakse kõigil kinni,” kirjeldas üks lugeja.

Ta lisas, et tasuta on ka puuviljad, kohv, tee, massaažitoolid, puhketuba ping-pongi lauaga, sünnipäeval rahaline toetus, jms. „Tuttavatel firmade kontorites osadel tasuta toit kogu aeg saadaval,” lisas ta.

Ka teine lugeja kirjeldas, kuidas neil on hommikusöök iga päev, kord nädalas ka pitsa või muu lõuna. sporditoetus iga kuu, iga 4 aasta järel on 6-nädalane palgaga puhkust pluss reisiraha. „Aktsiad, kohv, smuutid, joogid, üritused jne. Tore on, et mõni firma ka töötajaid hoiab,” tõdes ta.

Ühtlasi märkis üks inimene, et kuigi tal kulus selleks aastaid, leidis ta siiski Eestist tööandja, kelle puhul inimlikkus ja sõbralikkus on alati olnud esikohal. „See ongi põhjus, miks ma juba üle 10 aasta samas firmas töötan. Tööandja oskab kuidagi eriti hästi töötajat kui tähtsaimat vara motiveerida,” sõnas ta.