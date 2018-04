LUGEJAFOTO | Põltsamaa ärimehed ostsid sadu tuhandeid maksva Lamborghini

Maanteeameti registri järgi on 18. aprillil Eestis arvele võetud üle 300 000 euro maksev Lamborghini Aventador numbrimärgiga JEFKA3. Ärilehe lugeja saadetud fotol on näha, kuidas autot treileriga omaniku juurde transporditakse.

Musta nelikveolise ja automaatkäigukastiga Lamborghini Aventadori mootori võimsuseks on 545 kilovatti, keskmiseks kütusekuluks on märgitud 16 liitrit sajale.

Ärilehele foto saatja vihjas, et numbrimärgi järgi võib tuletada, et auto omanikeks on Põltsamaa metsaärimehed Janek ja Urmas Jefimov.

2016. aastal on registreeritud näiteks veel kaks luksusautot numbrimärkidega JEFKA1 ja JEFKA2, sõidukiteks tookord Mercedes-Benz S 600 Maybachid.

Jefimovitele kuuluvad metsamajandamisega tegelevad ettevõtted M.M.M.E OÜ ja TM Energy OÜ.