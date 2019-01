Lukašenka andis korralduse avada naftatarned Valgevenesse läbi Baltimaade

Lukašenka tuletas meelde, et sel aastal planeeritakse lõpetada kahe Valgevene naftatöötlemistehase moderniseerimine, pärast mida ei pea Valgevene naftat ostma mitte ainult Venemaalt, vahendab BELTA.

„Ma seadsin juba ammu ülesande ja teil tuleb see lahendada: avada alternatiivsed naftatarned läbi Baltimaade sadamate. Kui leedulased ei ole nõus, leppida kokku lätlastega ja osta seda naftat. Ümber töödelda Navapolatski naftatöötlemistehases ja varustada Balti vabariike,” ütles Lukašenka.

Lukašenka sõnul on see Balti riikide jaoks odavam kui praegu, kui nad ostavad naftaprodukte maailmaturu hindadega.

„Võib kokku leppida nii, et see on meie ühine nafta, mille meie ümber töötleme moderniseeritud Navapolatski naftatöötlemistehases. Seda enam, et meil on isegi mõningad võimalused selles plaanis,” lisas Lukašenka.