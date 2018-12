Luksemburg tegi Eestile ära: neist sai esimene täiesti tasuta transpordiga riik maailmas

Taas valituks osutunud ja kolmapäeval peaministrina ametisse asunud Xavier Betteli koalitsioonivalitsus on otsustanud, et pindalalt kõige väiksemate Euroopa riikide seas 7. kohal olevas ja 2,586 km2 suuruses riigis lõpetatakse järgmise aasta suvest piletiraha küsimine rongides, trammides ja bussides, vahendab Guardian.

Demokraatlikusse parteisse kuuluv Bettel tegi keskkonna oma kampaania alustalaks. Lisaks tasuta ühisranspordile on uus valitsus lubanud ka kanepi riigis legaliseerida ning kaks riiklikku püha juurde teha. Tasuta ühistranspordi lubadus oli tingitud sellest, et Luksemburgi pealinnas on väidetavalt ühed hullemad liiklusummikud maailmas.

Linnas elab 110 000 elanikku, lisaks käib igapäevaselt sinna tööle 400 000 inimest. Uuringute järgi veetsid autojuhid 2016. aastal 33 tundi liiklusummikutes. Kuigi kogu riigis on kokku 600 000 elanikku, käivad igapäevaselt Luksemburgis tööl 200 000 inimest, kes elavad kas Prantsusmaal, Belgias või Saksamaal.

Luksemburgi pealinnas alustati tasuta ühistranspordi rakendamist juba sellest suvest, kui see tehti tasuta kõikidele lastele ja noortele alla 20 eluaasta, kes linnas elavad. Alates 2020. aasta algusest lõpetatakse igasugune piletimüük riigis ning see aitab hoida oluliselt raha kokku nii piletiraha kogumise kui ka kontrollide arvelt.

Ka on juba juhitud tähelepanu, et see lubadus ei ole päris hästi läbi mõeldud, kuna sellega ei otsustatud veel, kuidas eristada rongides 1. ja 2. klassi. Uue valitsuse lubadustest on seni aga enim kõneainet pakkunud hoopis kanepi legaliseerimise ettepanek.