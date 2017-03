Luksuskäekotitootja kasvatas kasumit

Prantsusmaa luksuskäekotitootja Hermes International teatas läinud aasta kasumi 10 protsendisest kasvust, kuna odav nael ja terrorism Prantsusmaal suunas turistid Suurbritanniasse ja Itaaliasse.

Luksuskaupade tootjad on rääkinud sellest, et Hiina nõudluse mitu aastat kestnud kõikumise järel on märgata paranemismärke. Läinud nädalal teatas Tiffany & Co. oodatust paremad tulemused, mida aitasid Aasias avatud poed ja kallimad ehted. Gucci omanik Kering teatas nelja aasta kiireimast käibekasvust. Hermes taaskinnitas keskpika perspektiivi käibekasvuprognoosi.

Hermese ärikasum kasvas 1,7 miljardile eurole, mis vastas analüütikute ootustele, kirjutas Bloomberg. Kasumimarginaal kasvas 2015. aasta 31,8 protsendilt rekordilise 32,6 protsendile.