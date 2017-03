Luksuslik ekskursioon: hirmkalli raha eest saab varsti külastada Titanicu vrakki

Londoni reisiagentuur hakkab pakkuma hiiglasliku summa eest veealust ekskursiooni Titanicu varemete juurde.

Veel sajandeid hiljem on Titanic üks maailma tuntumaid laevu ning laevahukust valminud filme vaadatakse jätkuvalt huivga. Nüüd on võimalus astuda traagilisele sündmusele samm lähemale.

Londoni reisifirma on hakanud pakkuma tuure allveelaevas, et inimesed saaksid näha kuulsa laeva varemeid lähedalt. "Titanicu varemete külastajate arv on väikem, kui kosmoses käinud inimeste arv," kirjeldatakse ekskursiooni turismifirma kodulehel.

Kokku võtab veealune seiklus aega kaheksa päeva ning sisaldab kokku üheksat atraktsiooni. Allveelaev näitab muu hulgas Titanicu sisemust ning turistid saavad imetleda ka filmis kuulsaks saanud treppi. Selline luksus pole odav, kogu reisi eest tuleb välja käia 145 000 dollarit, kirjutab luxury launches.

Ekskursioon valmib järgmisel aastal, kuid esimesed sukeldumised turistidega tehakse 2019. aatsal.