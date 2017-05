Luman: Sester tekitab skisofreenilist jama

„Viimase 25 aasta jooksul pole kohe kindlasti Eesti valitsuses olnud sellist skisofreenilist jama kui praegu,“ ütles kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman Äripäevale.

Nimelt on Lumani sõnul praegu olukord, kus terve ettevõtlusmaailm on panditulumaksu kehtestamise tõttu tagajalgadel, ent rahandusminister Sven Sester ei võta kedagi teist kuulda.

„Ma kujutaks ette, kui üks ettevõtja või organisatsioon pole olukorraga rahul, aga praegu on olukord, kus ei leidu kedagi, kes ei arvaks, et olukord on skisofreeniline. Ja sellepeale ütleb rahandusminister, et ei – me teeme teile ju olukorda hoopis paremaks,“ rääkis ta.

Tegelikult peaks aga maksuamet asjaga lihtsalt tegelema, ent Lumani sõnul keelduvad Sven Sester ja rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov kategooriliselt maksuametit tööle panemast, kuna see töö pidavat keeruline olema.

