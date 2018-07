"Lumehelbekesi" ei saa juhtida vanamoodi - kuidas aga nende potentsiaal ära kasutada?

Traditsiooniline konsultatsiooniettevõtte karjäärimudel on aastaid tuginenud pikaajalisele ettevõttepõhisele karjäärile. Värbame parimaid talente otse ülikoolist eesmärgiga kasvatada neist oma valdkonna eksperdid ning tulevased juhid. Kõik toimis hästi X-generatsiooni (ja Y-generatsiooni algusaja) töötajate puhul, kelle väärtushinnanguid iseloomustas paljuski pikaajaline stabiilne karjäär ning teadmine, et edu nimel tuleb palju tööd teha.

Kuidas aga tagada, et praegused ülikoolilõpetajad, kelles me potentsiaali näeme, sooviksid end siduda KPMG või mõne teise organisatsiooniga kauemaks kui üks-kaks aastat? Y-generatsiooni puhul peetakse normaalseks, et aktiivse tööelu jooksul töötatakse umbes 15 kohas, Z-generatsiooni puhul on see number veel märksa suuremgi. Toon välja mõned iseloomustavad märksõnad: tööampsud, projektipõhisus, paindlikkus ja kaugtöö, tehnoloogiate mitmekesisus, erilaadsete kogemuste saamine, riskivalmidus, soov olla vaba ja teha oma asjatahe panusta paremasse ja jätkusuutlikumasse ühis- ja keskkonda.

Millega peab üks ettevõte Y- ja Z-põlvkonna puhul arvestama? Selge on see, et juhtidena ei saa me jätkata nõnda nagu on tööelu olnud korraldatud meie jaoks harjumuspäraselt. Miks? Sest see lihtsalt enam ei tööta!

Tee endale selgeks, mida noored tahavad

Millised on noorte väärtushinnangud, millised on nende ootused töö, juhtimise ning töökeskkonna osas? Selle mõistmisel on abiks nii personalijuht kui ka noored ise, kuid ainuüksi mõistmisest ei piisa - oluline on mõelda, kuidas kujundada organisatsiooni ning juhtimiskultuuri nii, et see vastaks noorte ootustele sidudes neid seeläbi tugevalt ettevõttega. Lahendused ei pruugi seejuures olla üldsegi keerukad:

Anna tagasisidet - tee seda palju ja vahetult; hea, kui iga päev! Nutiajastu ning sotsiaalmeedia tõttu on noortel harjumus saada vastus kohe, olenemata kohast ja ajast ning sarnased ootused kanduvad üle ka töökeskkonda. See seab omakorda küsimärgi alla tulemusvestluste mõttekuse korra või kaks aastas, kui need on ainsaks kohaks tagasiside andmisel. Organisatsiooni roll on mõelda, kuidas luua regulaarse, kiire ja vahetu tagasiside kultuur. Konstruktiivne ehk arengule suunatud tagasiside, mida varem peeti sageli oluliseks arenguhoovaks, on oma rolli minetanud -konstruktiivsest tagasisidest enam ootab tänane noor oma juhtidelt varasemaga võrreldes just oluliselt enam positiivset tagasisidet, julgustust ja kinnitust oma tegevusele ning sellele peaks juht teadlikult tähelepanu pöörama. Näiteks kui KPMG millenniumlastelt uuriti, kui sagedasti nad ootavad tööalast tagasisidet, oli vastuseks: „Iga päev!"

Mänguline töökeskkond

Muuda töötamine ja töökeskkond mänguliseks. Tööl käimine olgu lõbus ning selleks on palju lihtsaid võimalusi: mängulise võistlusmomendi tekitamine muudab töö ning tööl õppimise märksa toredamaks. Pane välja väikeseid auhindu töötajate seas (meie tegime seda näiteks ettevõtte sotsiaalmeedia aktiivsemaks käimatõmbamiseks), korralda tööalaseid (või ka näiteks jalgpalli, aktsiahinna vm) ennustusvõistluseid, tekita töötajate seas võistlusmoment jne.

Hõlbusta ühtsustunde tekkimist: ühised kontoripeod, kõikvõimalike tähtpäevade tähistamine, võistlused. KPMG-s on näiteks lisaks tavapärasele spordikompensatsioonile ning jalgpallile, võrkpallile KPMG eritreening, mida veab üks KPMG töötaja. Mõnus füüsiline koormus, boonuseks tugevamad tööalased suhted töötajate vahel, kes muidu igapäevaselt kokku ei puutukski.