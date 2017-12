Lumetormi põhjustatud probleemid Euroopa lennujaamades jätkuvad

Halb ilm põhjustab Euroopa lennujaamades endiselt lendude edasilükkamisi ja tühistamisi. Suurim kaos valitseb Brüsseli ja Suurbritannia lennujaamades, probleeme on näiteks Amsterdami, Pariisi ja Nicei lennujaamades.

Näiteks tuleb Suurbritannia lennujaamades oma lendu ootavatel reisijatel tõenäoliselt leppida teist päeva järjest lennujaamas passimisega, sest suurem osa Heathrowlt ja Gatwickilt väljuvaid lende on edasi lükatud või tühistatud, vahendab airlive.net.

ALERT Passengers at Heathrow Airport are facing a second day of snow chaos as wintry weather leaves flights cancelled and delayed https://t.co/dHi43zQiRo — AIRLIVE (@airlivenet) December 11, 2017

Heathrow lennujaama kodulehel oleva info kohaselt annab lennujaam oma parima, et teenuseid taastada. British Airway’si kõneisik nentis, et probleemide põhjuseks on endiselt rasked ilmaolud.

ALERT Wind gust of 43 kts just reported at Paris CDG https://t.co/rISMYMqWU8 — AIRLIVE (@airlivenet) December 11, 2017

Nordica kõneisik Toomas Uibo nentis, et eile Amsterdami lõksu jäänud Nordica reisijad ootavad endiselt koju pääsemist. Tänane Nordica väljalend Amsterdami hilines mitu tundi, sest Amsterdam ei olnud hommikul võimeline lende vastu võtma. Uibo märkis, et Amsterdamis hakkab olukord loodetavasti paranema, lennuk sinna läks lõuna paiku teele ja peaks tagasi tulles kaasa tooma eile Amsterdami hotellidesse paigutatud reisijad. Samas on lennufirma KLM täna tühistanud 122 Amsterdamist väljuvat lendu.

„Brüsselis on aga olukord kriitiline, torm möllab ja lennukid ei saa turvaliselt maanduda ega startida,” tõdes Uibo. Ta nentis, et Kesk-Euroopas on üks kord kolme aasta jooksul selline päev - kuna lund tuleb harva, pole lennujaamadel sellist tehnikat, millega piisavalt kiiresti lund koristada. „Meie siin Tallinnas oleme harjunud ja paremini valmis.”

Airlive.net vahendab, et Brüsseli lennujaam on kohaliku aja järgi kella 14ni lumetormi tõttu suletud. Lende tühistavad ja lükkavad edasi Londoni Heathrow, London City, London Gatwick, Birmingham, Nice ja Viini lennujaamad.

UPDATE Brussels Airport closed until 14:00 UTC due to snow https://t.co/rISMYMqWU8 — AIRLIVE (@airlivenet) December 11, 2017

Nordica Amsterdami lend tuli eile ümber suunata - Amsterdami asemel maanduti Brüsselis. Firma pressiesindaja Toomas Uibo sõnas Delfile, et reisijad sõidutati bussiga Amsterdami.

Kella 13 paiku pidanuks omakorda väljuma Amsterdam-Tallinn lend, ent see tühistati. Üks lugeja kirjeldas, et segadust oli palju - vahepeal öeldi, et lend lükkub lihtsalt edasi, seejärel oli juttu, et nad sõidutatakse bussiga Brüsselisse. Kella 17 paiku selgus, et nad paigutatakse hoopis hotelli.

Frankfurdis viibiv Delfi fotograaf Andres Putting märkis, et lennujaam on otsesõnu lumevangis. "Peatati kõik lennud. Istume lennukis. Põnev," märkis ta. Kui umbes kolm tundi oodatud, teatati reisijatele, et tuleb lennukist väljuda - lend on tühistatud.

Saksamaa lennujaamad tunduvad täna normaalset töötavat.