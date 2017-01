Mitmed lennufirmad on alates reedest jätnud ära mitusada lendu nii Istanbuli Atatürki kui ka Sabiha Gokceni lennujaamast. Halbade ilmaolude tõttu paljud lennud ka hilinevad. Linnas sadas üle öö maha 40 sentimeetrit lund, mis halvas linna. Kaos tekkis peale lennujaamade ka tänavatel ja Bosporuse väin suleti laevaliikluseks.

Istanbulis lumevangis viibiv eestlanna rääkis laupäeval Ärilehele, et Türgis valitseb suhteliselt kaoseline olukord.

„Minu lend algas 13.05 (väljalend hilines pool tundi) Helsingist suunaga Istanbuli, kust pidi reis jätkuma Gasipasa-Alanya (riigisisene lend) väljumisega 22.10, mis aga ei väljunudki. Umbes 19.30 teavitati, et edaspidised lennud on tühistatud… Ja siis hakkas paanika,” rääkis naine.

„Mitte ükski lennufirma töötaja ei andnud vettpidavat infot, jooksutati ühest letist teise, mitte keegi ei andnud infot inglise keeles, vaid kõik info edastati enamasti türgi keeles. See trall kestis üle kolme tunni, enne kui lõpuks suudeti leida transport ja hakata inimesi lähimatesse hotellidesse viima,” kirjeldas naine.

Laupäeva päeval ootas naine ikka oma edasist saatust. „Keegi ei informeeri meid mitte mingil viisil. Kõiki asju tuleb ise ajada ja uurida jne. Viimastel andmetel peaks kell 21.45 saama hotellist lennuki peale ja lõpuks sihtpunktidesse.”

Laupäeva õhtupoolikult lisas naine, et ta on endiselt Istanbulis lõksus ja kõik lennud, vähemalt riigisisesed, on tühistatud. „Lõpuks tuli siia hotelli ka keegi lennujaamast infot edastama,” sõnas ta ja märkis, et toodud info järgi hakatakse öösel lennuradu lumest puhastama ja loodetakse lennud pühapäeva hommikul kell kaheksa tavapäraselt väljuma saada.

„Hotelli, kus peatun, tuuakse sundolukorra tõttu koguaeg inimesi juurde, hotelli töötajad kohtlevad inimesi nagu loomi,” kurtis eestlanna. „Inimliku suhtumist ei ole! Tuleb veel see üks öö siin üle elada. Tunnen südamest kaasa neile, kes on pidanud oma ööd lennujaamas veetma, vähemalt mul vedas, et Turkish Airline oma transfeer reisijad hotelli transportis.”

„Nüüd tuleb jääda vaid hommikut ootama,” lisas naine.

Samuti lumevangis viibiv eestlane Andres rääkis aga laupäeval, et nemad olid tagasiteel puhkuselt Bali saarel ja lendasid reede õhtul Kuala Lumpurist Istanbuli, kust pidid laupäeval Tallinna poole edasi lendama.

„Kahjuks Istanbuli me ei jõudnud ja maandusime umbes 1200 kilomeetrit idapool asuvas Elazigi linnas. Meiega käitus Turkish Airlines väga hästi ja meid majutati luksuslikus Hiltoni hotellis, mis, tõsi küll, on Elazigi lennujaamast umbes tunnise bussisõidu kaugusel. Mis edasi saab, hetkel ei tea, aga esialgu anti info, et 24 tundi oleme siin hotellis,” rääkis Andres.

” Maandumine õnnestus pärast kolmandat katset. Jaana

Eestlanna Kaisa aga kirjeldas laupäeval: „Mina alustasin oma lendu reedel 13.05 Riiast ja Istanbuli saabusin kell 17.15 kohaliku aja järgi. Sealt pidin edasi minema Skopjesse kell 20.10, aga lend lükati algul tund aega edasi ja siis veel pool tundi ja siis tühistati. Öeldi, et minge infolauda ja küsige sealt. Läksin siis sinna ja küsisin, aga sealt saadeti alla ja sealt jälle järgmisesse kohta ja nii jooksutati kõiki ringiratast.” /…/

„Nii olen ma siin juba istunud 24 tundi ja informatsioonita lennujaamas ja ootan, millal saan oma lennu peale, et lõpuks Makedooniasse jöuda. Kui vaadata asja positiivsemast küljest, siis olen leidnud siin uusi sõpru tänu sellele segadusele, keda ma poleks selleta kohanud!” võttis Kaisa asja positiivselt.

Lumelõksus on ka Jaana, kes asus reede õhtul teele Bangkokist. Tema lennul koju pidi olema vahepeatus Istanbulis ja seejärel Stockholmis. „Kell 5 teatati, et seoses lumetormiga Istanbulis ei saa seal maanduda ning seetõttu maandume varem ühes väiksemas lennujaamas,” sõnas Jaana. „Kahjuks ei õnnestunud seal maanduda. Pärast kolmandat ebaõnnestunud maandumiskatset õnnestus maandumine Sanilurfa linna lähedal. Hetkel (pühapäeva hommikul – toim.) viibin Sanilurfa linnas ja ootan võimalust koju lendamiseks.”

Puhkama suundujad lõksus

Paljud eestlased lendavad just praegu puhkama ja seda tihti läbi Istanbuli Atatürki lennujaama. Ärilehele teadaolevalt on lumevangi jäänud näiteks eestlaste grupp, kes pidanuks Türgist Taisse edasi lendama.

Samuti on teatanud Ärilehele, et ka Sri Lankale suundunud lennuk eestlastega pardal suunati Istanbuli asemel ümber Samsuni linna, mis on ligi ühe lennutunni kaugusel. Edasine lennuinfo reisijatel aga puudub. Paljud olid lendamas Sri Lankale ja Lõuna-Aafrikasse.

Ka on endast teada andnud neljane eestlaste grupp, kes lõpetasid puhkuse Sri Lankal ja ootavad ilma paranemist Türgis Süüria piiri lähedal asuvas linnas Gaziantep. Nende lennul koju pidi vahemaandumine olema algselt Istanbulis.

