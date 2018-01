Luminor: ärge olulist osa oma finantsvarast krüptovarasse paigutage

Üks nii investeerimisspetsialistide kui laiema avalikkuse hulgas möödunud aastal enim arutatud teemadest oli krüptovaluuta. Loomulikult tõmbavad ülikõrged tõusu protsendid ja lood kiirest rikastumisest avalikkuse tähelepanu, kirjutas Luminor finantsturgude ülevaates.

2017. aastal saavutas krüptovaluutadest suurima tõusu Ripple, mille väärtus kasvas hullumeelsed 36 018%. Laiemalt tuntud Bitcoin ja Ethereum kallinesid samuti märgatavalt – vastavalt 1 318% ja 9 162%. Kuigi selline kasum paistab atraktiivne ning meelitab osalema, peaks investorid selle varaklassi suhtes ettevaatlikud olema.

Esiteks on oluline silmas pidada, et enamik praegu loodavatest uutest valuutadest kaob ja alles jäävad vaid mõned enamlevinud. Teiseks – kuigi on raske selgelt tuvastada, kas näiteks Bitcoin kujutab endast mulli, sest ei ole võimalik leida selle fundamentaalväärtust, näeme selgelt, et investorite meeleolu ja positsioonid on kaldunud äärmustesse.

Loe veel

Enamus Bitcoini investeerinuid ootab hetkel hinnatõusu ja selliseid investoreid on märkimisväärselt palju. Seetõttu on väga suur ka järsu korrektsiooni risk. Kokkuvõttes peaks iga krüptovaluutadesse investeerida soovija olema valmis taluma järske hinnakõikumisi, sest ajalooliselt on Bitcoini hind igas kvartalis läbinud 30%-lise korrektsiooni allapoole ning üsna sageli on korrektsioon ulatunud isegi

80%-ni.

Seetõttu ei soovita me olulist osa oma finantsvarast krüptovarasse paigutada. Kui aga otsustate oma raha sinna suunata, kasutage selleks väikest osa oma varadest, tehke ära kodutöö, et mõista, mida ostate, ning vältida pettusi, ja olge valmis väga suurteks ja teadmata lõpptulemusega hinnakõikumisteks.