Luminor: edukad riigid motiveerivad pikaajalist säästmist võimalikult varasest elueast alates

Ega just kodanikes kindlustunnet see tõsta, kui alles loodud pensionifondi süsteemi hakataks märkimisväärselt ümber kujundama, ütles Luminori Eesti peaökonomist Tõnu Palm IRL juhi Postimehes ilmunud plaani peale lõpetada II pensionisambasse riigipoolsed sissemaksed.

Edukad riigid motiveerivad süsteemsete lahenduste läbi kodanike pikaajalist säästmist võimalikult varasest elueast alates, et tagada ka nõrgematele ühiskonna gruppidele tulevikus vähemalt minimaalne finantskindlus ja elatustase.

Varasemas elufaasis reeglina ei mõelda palju säästmise peale ning pensionifondide süsteem motiveerib juba varakult midagi kõrvale panema. Kahtlemata on pensionifondid vaid üks säästmise lahendustest ning sellele lisanduvad muud võimalused nagu kodanike enda investeeringud haridusse, ettevõtetesse, kinnisvarasse ja finantsvaradesse.