Luminor hiilis tasahilju börsile

Ärileht käis peagi miljardiinvesteeringu saavas Luminori pangast uurimas, millised on nende edasised plaanid ja kuidas nemad oma mustast klaasist tornist tänast pangandusmaailma näevad. Ärilehele vastas Luminori Eesti juht Gunnar Toomemets.

Millised on teie kolm ennustust panganduse kohta 2019. aastaks?

Toome turule oma uuendused, mida oleme klientide oodatust võib olla kauemgi sepistanud.

Paari aasta pärast muutub pangandus kliendi jaoks mugavamaks. Praegu seda ei märka, aga kõik madistavad selle nimel.

Pangad valmistuvad majanduslanguseks, vähemalt mõtlevad sellele, kui hästi on pangandus valmis järgmiseks languseks.

Mul on sellest kahju, et maailma suured nimed ei tule meie pangandusturule. Me näeme üsna konsolideerunud pangandussektorit, mida väikesed tulijad mõjutavad. Ilma suure maailmabrändi tulekuta turg ei muutu.