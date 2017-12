Luminor laenab oma esimeste võlakirjadega 65 miljonit eurot

Luminor emiteeris Eestis esimesed võlakirjad. Investeeringu tegid LHV pensionifondid kogusummas 35 miljoni eurot ja Swedbanki pensionifondid kogusummas 30 miljoni eurot. Investeeringut kasutatakse tavapärase äritegevuse arendamiseks ja Luminori emapankadelt saadud rahastuse asendamiseks.

Praegu rahastatakse Luminori tegevust peamiselt era- ja äriklientide hoiustest ning emapankade (DNB ja Nordea) poolt. Pikas plaanis soovib Luminor saada klientidelt rohkem hoiuseid ning asendada emapankade rahastuse järk-järgult keskmise pikkusega ja pikaajalise stabiilse institutsionaalse rahastamisega.

„Meil on hea meel teatada, et esimene Luminori võlakirjade emissioon toimus nii varakult. Koostöö LHV ja Swedbanki pensionifondide halduritega oli sujuv ja professionaalne. Algus on meie jaoks paljutõotav ja plaan on hakata emissioone korraldama regulaarselt Balti turgudel,” kommenteeris Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke.

Toimunud investeering Luminori võlakirjadesse on tänavu juba teine kord, kus LHV pakub kohalikele pankadele kapitali. „Oleme veendunud, et see investeering on kasulik kõigile osalejatele. Suutsime ühiselt luua pikemaajalise võlainstrumendi, mis sobib pankadele laenuandmise rahastamiseks. Ühtlasi saavad pensionifondide kliendid teenida tootlust, mis on suurem kui lühiajaliste hoiuste puhul,“ kommenteeris LHV pensionifondide juht Andres Viisemann.

Loe veel

Swedbank Investeerimisfondid ASi tegevjuhi Kristjan Tamla sõnul on see Eestis esimene kord, kus pensionifondide ühine rahastamispakkumine osutus edukaks.

„Skandinaaviamaades rahastavad pensionifondid suuremaid projekte sageli ühiselt ja Luminori võlakirjaemissioon näitab, et sama praktika hakkab välja kujunema ka siin. Samuti on see hea näide selle kohta, kuidas kohalikud investorid saavad ettevõttele kapitali pakkuda juba enne seda, kui välisinvestorid ettevõtet rahastama hakkavad,” lausus Kristjan.