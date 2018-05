Luminori igapäevapangaduse juht: varem rääkisin igal pool, et pangad on saatanast

Meie esimene prioriteet on oluliselt parandada meie digitaalseid teenuseid. Kui vaatad Luminori mobiiliäppi, siis see on katastroof. See on konkurentidest viletsam, aeglane, funktsionaalsus on piiratud. Tahame teha uue, et saada paremat kliendikogemust.

Pikemas perspektiivis viime kõik meie IT-süsteemid ühele platvormile ja mõtestame protsessid läbi. Me peame kõike samamoodi läbi mõtlema nagu finantstehnoloogiaettevõtetes tehakse.

Luminoris on vist praegu toodetest olulisem kliendikanalite teema?

Tooted peavad olema lihtsad. Probleemiks on toodete kompleksus. Meil on kõikvõimalikud pangakaardid ja nende pakkumine tekitab suurt segadust. Teine teema on teenustasude läbipaistvus ja hinnastamine. Suure valikuga me klienti ei aita. Enamus panku on langenud sellesse lõksu. Panku huvitavad oma tooted ja teenustasud, mitte kliendid ja nende probleemid. Olles nüüd Eestis neli aastat elanud ja varem Lätis, tulevad pangad pakkumistega, et las ma nüüd aitan teile pensioniks raha koguda, võta kodulaenu, võta see või too pangakaart. Ma ei mäleta ühtegi panka, kes oleks küsinud, mida teie tegelikult soovite. Alati pakume oma tooteid. Ja siis nuputatakse, et kuidas turule tuua veel rohkem tooteid ja neid siis kundedele müüa. Kõik peaks ikka algama lihtsate küsimuste esitamisest. Tähtis pole mida meil on pakkuda, vaid mida on kliendil vaja.

Millised on Luminori plaanid teenuste hinnastamisel? Kas Luminor tahab saada hinnaliidriks?

Meie eesmärgiks pole võistelda hinnaga. Õppisime seda juba eluasemelaenu intressipakkumistega. Ka klientidel pole selliseid ootuseid, et peaksime olema kõige odavamad. Konkurentsi ja regulatsioonide tõttu peame mõtlema toodete ja teenuste lihtsustamisele. Samuti väärtuspakkumisele. Näiteks kaartide puhul mida nad pakuvad ja kui suured on tasud.

Kui tõsiselt maadlevad fintech kompaniid probleemide käes, millega pangad tegelevad? Jutt käib tunne oma klienti (KYC) ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastastest (AML) reeglitest.

Finantstehnoloogia ettevõtteid on väga erinevaid. Osad saavad aru mida nad teevad ja teised oskavad vaid investoritelt raha kaasata, ägedaid pidusid korraldada ja pressiteateid saata. Teiste fintech ettevõtete asutajad teavad mida nad teevad, et saavutada pikaajaliselt edu. Nad saavad aru, et AML ja KYC reeglid on täitmiseks. Suvalise taustaga raha vastuvõtmine pole jätkusuutlik. Neid riske ei saa juhtida. Osadele klientidele tuleb lihtsalt öelda ei. Täpselt sama käib ka pankade kohta. Kui seda ei tehta, siis on ükskord häda käes.

Kas Luminor pakub või plaanib hakata teenuseid mitteresidentidele?