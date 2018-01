Kuidas ühinemine ja esimesed sadakond päeva on sujunud?

Meil on komplekssest muutusest hoolimata tõesti hästi läinud. Süsteemid toimivad, kliendid on saanud teenindatud. Mul on hea meel, et oleme sellise ägeda meeskonna kokku saanud. Paigas on väga hea energiaga inimesed.