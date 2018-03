Luminori peakorter tuleb Eestisse

Täna allkirjastas Luminor piiriülese ühinemislepingu ja -aruande. Ühinemine näeb ette Luminori Baltikumi üksuste täieliku integreerimise ühtseks pangaks, mille peakontor saab asuma Eestis ning filiaalid Lätis ja Leedus.

Luminor esitas ühinemislepingu projekti ning taotlused filiaalide avamise kohta Lätis ja Leedus veebruaris Läti Vabariigi äriregistrile ja Eesti Finantsinspektsioonile ning Euroopa Keskpangale.

Luminori üksuste piiriülene ühinemine sõltub Euroopa Keskpanga ja kohalike finantsinspektsioonide heakskiidust ja tingimustest. Eeldatavasti viiakse juriidiline muudatus lõpule 2019. aasta jaanuaris.

Muudatus ei mõjuta panga igapäevast tegevust ega klienditeenindust.

Luminor on kohaliku juhtimis- ja otsustuspädevusega tänapäevane pank, mis on loodud just Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ja inimeste jaoks.