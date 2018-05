Luminori strateegiliseks nõustajaks saab Estonian Airi endine finantsjuht

Täna asub Luminoris strateegilise nõustajana tööle senine TransferWise’i operatsioonide juht Wade Stokes. Stokes hakkab toetama Luminori juhtkonda strateegilise tegevuskava elluviimisel, panustades toodete ja teenuste meeskonna ning finants- ja riskimeeskonna töösse.

„Mul on väga hea meel Wade Stokesi otsuse üle liituda Luminoriga. Tal on tugevad kvantitatiivse analüüsi ja programmijuhtimise oskused ning mitmekülgne kogemuste pagas, millest on Luminori muutuste ja uuenemise protsessis kindlasti suur abi,” ütles Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke. „Luminor soovib kujuneda uue põlvkonna pangaks ja finantsteenuste pakkujaks, kes arvestab Baltimaade ettevõtete ja inimestega, ning seetõttu on Wade’i varasem kogemus fintech´i ja panganduse vallas meie meeskonna jaoks väga väärtuslik.“

Enne TransferWise’iga liitumist oli Wade kolm aastat Estonian Airi finantsjuht ning varem on ta kaheksa aastat töötanud mitmesugustel ametikohtadel Swedbanki grupis, muu hulgas Eesti Hansapanga finantsjuhi ja pangagrupi finantsosakonna vanemanalüütikuna. TransferWise’is vastutas Stokesi juhitud meeskond ülekannete ja klientide raha kaitsmise eest. Ta andis oma panuse sellesse, et TransferWise kasvas 300 töötajaga ettevõttest 1000 töötajaga ettevõtteks ning et väike Tallinna meeskond laienes rahvusvaheliseks, kolmel kontinendil tegutsevaks meeskonnaks.