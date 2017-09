Lux Expressi etteotsa asub KredExi pikaaegne juht

Lux Express Grupi juhatuse esimehena asub tööle üle kümne aasta KredExit juhtinud Andrus Treier. Uus juht valiti avalikul konkursil välja 65 kandidaadi seast.

Viimased kaks aastat meditsiiniseadmete teadusarendusettevõttes tegutsenud Treieri sõnul jätkab Lux Express tema juhtimisel tööd autoga reisijate liikumiseelistuste muutmisel bussi kasuks. “Lux Express on valdkonna liidrina tõestanud, et tipptasemel bussisõit on väärikas alternatiiv autole. Vastus küsimusele, kuidas panna reisijad valima ühistransporti, on tegelikult lihtne. Selleks on parimale tehnilisele tasemele ehitatud ja läbimõeldud teenus piletiostust kuni sihtkohta jõudmiseni, andes samal ajal reisijale võimaluse kasutada sõiduaega tööks või meelelahutuseks,” ütles Treier. “Otsus kandideerida tuli väga kiiresti, kui selgus, et rahvusvahelise ambitsiooniga ja Eesti omanikule kuuluv ettevõte vajab uut juhti. See kombinatsioon tegi väljakutse väga atraktiivseks.”

Mootor Gruppi kuuluva Lux Expressi omaniku Hugo Osula sõnul usaldab ta tugevatel alustel toimiva ja reisijate poolt kõrgelt hinnatud ettevõtte arendamise Treierile tema laiapõhjalist juhtimis- ja finantsvaldkonna kogemust hinnates. “Usun, et Andrus leiab võimalusi kasvatada ettevõtte väärtust, laiendades kõrge kvaliteediga teenuste spektrit nii sisuliselt kui ka geograafiliselt,“ lisas Osula.

Andrus Treier on juhtinud üle kümne aasta riigile kuuluvat finantsasutust KredEx. Varasemalt on Treier töötanud ka logistikaettevõttes Danzas/DHL, audiitori ja konsultandina KPMG-s ning hiljuti meditsiinitehnoloogia teadusarendusettevõttes SelfDiagnostics.

Lux Expressi viimased 11 aastat juhtinud Hannes Saarpuu andis oma taandumise soovist avalikkusele teada möödunud kevadel. Saarpuu jääb osalise tööajaga mitmete eriprojektide kaudu ettevõttega seotuks. Osula sõnul mõistab ta Saarpuu soovi rohkem aega enese jaoks võtta. “Hindan kõrgelt Hannese tehtut ja olen tänulik, et ta Lux Expressi kümme aastat kindla käega neis pidevalt muutunud oludes tüüris,” lisas ta.