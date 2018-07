Maaeluminister Tarmo Tamm palub pankadelt mõistmist. Põud paneb põllumehed raskesse seisu

„Samuti aitavad praegust olukorda osaliselt leevendada sellel aastal suurenevad põllumajandustootjate otsetoetused. Eelmise aastaga võrreldes suurenevad otsetoetused ligikaudu 10 miljoni euro võrra ja kokku maksame otsetoetustena välja 133,94 miljonit eurot. Lisaks jätkab valitsus oma lubaduse täitmist ja maksab ka sel aastal riigieelarvest täismahus ehk 18,4 miljonit eurot üleminekutoetusi,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

Esmaspäeval koguneb erakorralisele istungile Riigikogu maaelukomisjon, kes koos maaeluminister Tarmo Tamme ja põllumajandussektori esindajatega arutab põuast tekkinud olukorda põllumajandussektoris ja võimalikke lahendusi.

Põllumajandus on riigi jaoks strateegiline sektor, mis tagab meie toidutootmise ning mille puhul peab arvestama selle tootmistsükli eripäradega. „Riigi poolt näeme, et põllumajandus on ka tulevikus oluline majandusvaldkond, mille pikaajalised tulevikuväljavaated on positiivsed. Meie taime- ja loomakasvatajad on hoolimata keerulistest aegadest järjest efektiivsemad. Lähiaastatel aitab põllumeeste konkurentsipositsiooni parandada muuhulgas otsetoetuste kasv, mis peaks jätkuma ka järgmisel EL eelarveperioodil,“ lisas minister Tamm.