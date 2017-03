Maag neelabki Tere alla: tehing sünnib lähipäevil

Ärilehele teadaolevalt jõuab Oliver Kruuda võlgades piimatööstuse müük Maag Grupile lähipäevil lõpule.

Ärilehe andmetel on Tere emafirma nõuete omandamiseks või refinantseerimiseks lõpule jõudva tehingu summa väiksem, kui 80 miljonit eurot, mida Tere eest enne saneerimist pakuti.

Maagi suuromanik Roland Lepp ütles täna, et ei soovi teemat kommenteerida.

„Mul ei ole mitte midagi kommenteerida, sest mitte midagi ei ole juhtunud,“ ütles ta. Küsimusele, kas ostu osas on tehtud kindlaid kokkuleppeid ütles ta: "Igasuguseid kokkuleppeid on tehtud. Me tegeleme selle asjaga, aga sellega ka kõik kommentaarid lõppevad.“

Tere juht Aivar Rehe ütles, et ei saa midagi kommenteerida, kuna on alla kirjutanud konfidentsiaalsuskokkuleppe ja tegeleb oktoobrist ettevõtte igapäevajuhtimisega.

„Ei tea,“ ütles ta tehingu lõpule jõudmise kohta.

Tere pikaajalist omanikku Oliver Kruudat ei õnnestunud Ärilehel tabada.

Ärileht kirjutas juba 9. detsembril, et Maag Grupp on jõudmas peatselt kokkuleppele Tere Piimatööstuse ostmiseks. Pärast Ärilehe loo ilmumist teatas Maag Grupp, et on Terest huvitatud.

"Ma ei ole kunagi eitanud, et tunneme Tere vastu huvi. Meid huvitab eelkõige Tere tervikuna, mitte ainult nende Põlva tehas," kinnitas toona Lepp Ärilehele. "Tehingu õnnestumiseks on vaja, et saame Terele laenu andnud pankadega – Nordea ja DNB Pangaga kokkuleppele, kuidas omandada või refinantseerida pankade nõuded Tere vastu."

Kui Tere omanik Oliver Kruuda saab Maagiga lõplikult kokkuleppele, saavad Nordea ja DNB pank oma laenuvõla tervikuna kätte. Tere peamine rahahäda tekkis 2008. aastal kontserni ühinemise finantseerimiseks Nordea ja DNB pangast võetud sündikaatlaenust, mille maksegraafikuid pangad ei olnud nõus muutma, kui ettevõtte käive vähenes private label toodangu valmistamise lõpetamise ja 2014. aastal Venemaa ekspordikeelu tõttu. Seetõttu halvenes Tere maksevõime ja tekkisid võlad piimatootjatele ja teistele tarnijatele.