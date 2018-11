Maailm pärast plokiahelat ehk kuidas valmistuda suurimaks tööstusrevolutsiooniks?

Üle 1000 inimese koguneb jälle iga-aastasele Moonteci tippkohtumisele. Sellel arutatakse, kuidas arendada plokiahelat ja kogu maailma ökosüsteemi selle tehnoloogia ümber. Tippkohtumine leiab aset 26. ja 27. novembril Tallinnas. Sellel astuvad üles enam kui 50 asjatundjat kogu maailmast.

Kogu maailm kikitas eelmisel aastal plokiaheltehnoloogia ja krüptovaluuta peale kõrvu. Need kaks kõigile tuttavat terminit vaatasid vastu interneti igast nurgast, ennekõike tänu sellisele nähtusele nagu ICO ehk Initial Coin Offering. ICO haaras täiesti erinevate tegevusvaldkondade esindajate (ettevõtjad, tarkvarainsenerid, börsimaaklerid, spekulandid, investeerimisfondid, pangad, juristid, riigid ja reguleerivad asutused) tähelepanu. Asjatundjad kinnitavad veendunult, et niisugust populaarsuse kasvu pole nähtud ühegi varasema tehnoloogia, isegi mitte interneti enda puhul.

2017. ja 2018. aastal püüdsid inimesed uurida plokiahela arenguvaru. Nüüd on rõhuasetus nihkunud tehnoloogial põhinevate konkreetsete praktiliste ärilahenduste otsimisele ja loomisele. Bitcoin'i hinna tohutu languse tõttu lahkus tähelepanuväärne osa infotarbijatest turult, nii kinnitab Google Trends. Jutt käib nn krüptomaakleritest, kes soovivad teenida raha krüptovaluuta hinna järsu ja osaliselt põhjendamatu kallinemise pealt. Kuid meie tähelepanu keskmes ei ole sugugi krüptovaluuta, vaid selle aluseks olev tehnoloogia – plokiahel. See ei ole veel kuhugi kadunud ega paista seda ka tegevat.



2018. aastal andsid plokiahela rakendusuuringute ja arendamise rahastamisest teada sellised internetihiiud nagu Facebook, Google, Microsoft, Amazon ja IBM. Lisaks hiidudele on optimistlikult meelestatud ka paljud teised. Deloitte küsitluse kohaselt on plokiahel enamiku maailma ettevõtete jaoks esmatähtis. 39% küsitletutest teatas, et neil on kavas investeerida järgmisel aastal plokiahelasse üle 5 miljoni USA dollari. Piirkondadest oli kõige optimistlikum Hiina. Samuti tasub märkida, et turule on ilmunud uued liikumapanevad jõud, kes lõhuvad vanu standardeid. Deloitte kirjeldab neid kui „ettevõtteid, kes sisenesid majandusharusse idufirmadena, kuid arenesid kiiresti tasemeni, mis lubab neil praegused liidrid kõrvale tõrjuda“. Ettevõtted, kes järgivad tuleviku suundumusi ja edendavad plokiahelat, ei muuda üksnes olemasolevaid protsesse, vaid loovad kaubanduse tulevikust täiesti uusi teooriaid.

Plokiahel areneb kahtlemata õiges suunas ja see võib täielikult muuta iga majandusharu, mis põhineb teabe, andmete ja muude väärtuste edastamisel. Samuti tasub märkida, et inimkond astub sajandisse, mil isikuandmetest saab iga inimese kõige hinnalisem vara. Isikuandmete täielikku turvalisust on võimalik tagada üksnes plokiahelas – sellest tuleb lihtsalt aru saada ja sellega leppida.

Plokiahel ilmus vaieldamatult õigel ajal ega kao enam kuskile. Kõigi ettevõtete ja ettevõtjate peamine ülesanne on uurida selle tehnoloogia võimalusi ja hakata neid katsetama. Nii tegi 1994. aastal Jeff Bezos, kui asutas veebipoe Amazon. 23 aastat hiljem hinnatakse selle väärtuseks 177 miljardit USA dollarit.



