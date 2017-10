Maailma ähvardab banaanikatastroof: uus seenhaigus kahjustab istandusi

Toidu- ja põllumajandusorganisatsioon (FAO) käivitas 98 miljoni dollari mahus programmi võitlemaks banaaniistandusi ohustava seenhaiguse vastu.

FAO kirjutab, et seen ohustab tõsiselt maailma banaanitoodangut ja võib põhjustada suuri majanduslikke kahjusid neile 400 miljonile inimesele, kelle jaoks banaanid on peamine sissetulekuallikas.

Fusariumi wilt TR4 nime kandev haigus võib pinnases püsida aastaid ning levida uutele põldudele väga kergesti näiteks nakatunud istutusmaterjali, vee, jalanõude, tööriistade ning sõidukitega.

„See on mitmete regioonide banaanitööstustele peamine oht. Peame kiiresti takistama selle levikut ning toetama juba seenhaigusest puudutatud riike ,“ kinnitas FAO esindaja Hans Dreyer.

Ülemaailmne programm hõlmab 67 riiki. Teadlaste hinnangul võib seenhaigus 2014. aastaks mõjutada kuni 1,6 miljonit hektarit banaanikasvatusala. See on kuuendik praegusest tootmismahust hinnangulise väärtusega 10 miljardit dollarit. Programmi eesmärk on seda ala vähendada kuni 60%.

Efektiivse kasutuse korral peaks iga programmi investeeritud dollar kahekümne aastaga tooma tagasi 98-196 dollarit.