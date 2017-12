Maailma ajaloo üks geniaalsemaid mehi osutus viletsaks investoriks ja kaotas suure rahasumma

Ehkki Isaac Newton on tõenäoliselt üks maailma ajaloo helgemaid päid, ei olnud tegemist eriti targa ja külma peaga investoriga.

Benjamin Grahami kirjutatud klassikasse kuuluv tekst „The Intelligent Investor" sai täiendatud Wall Street Journali kolumnisti Jason Zweigi poolt, kes kirjutas selle juurde anekdootlikke lugusid. Teiste seas täiendas ta ka juttu Newtonist, kes omas briti aktsiaseltsi South Sea Company aktsiaid.

„1720. aasta kevadel omas Sir Isaac Newton aktsiaid South Sea Companys, mis oli Inglismaa kuumim aktsia. Kui ta tunnetas, et turg on käest minemas, siis pomisenud suur füüsik: ma võin arvutada, kuidas taevakehad liiguvad, aga me ei suuda teha sama inimeste hulluse puhul," kirjutas Zweig.

Newton müüs aktsiad maha ning teenis 7000 naela ehk 100-protsendilise kasumi. Mitu kuud hiljem haaras aga mehe endasse turul valitsenud entusiasm ning Newton ostis nüüd uuesti sama firma aktsiaid ja juba kõrgema hinnaga. Ta kaotas 20 000 naela (2002-2003. aastal oleks selle väärtus olnud 3 miljonit naela). Ülejäänud elu keelas ta enda kuuldes kasutada sõnapaari „South Sea".

Niisiis, maailmakuulus inglise matemaatik, astronoom, teoloog ja füüsik, kes töötas välja mehaanika üldised seadused, formuleeris ülemaailmse gravitatsiooniseaduse, tegi tähtsaid avastusi optikas ning leiutas diferentsiaal- ja integraalarvutuse, ei olnudki nii terav investor. Ta lasi emotsioonidel endast võitu saada ja rahval end mõjutada.

Graham kirjutab selle kohta lihtsalt: „Tõepoolest, investori peamine probleem ja isegi tema suurim vaenlane on suure tõenäosusega tema ise."