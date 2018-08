Maailma esikohtinguäpi siseelu: algsed töötajad ja -omanikud andsid emafirma kohtusse. Jutt käib ka ahistamisest

Kohtuasjas on kirjas, et IAC pani oma finantsjuhi Tinderis tegutsema. Greg Blatt oligi mees, kes hindas Tinderi väärtuse väiksemaks kui juhtkond arvab. Tinder ei olnud börsifirma, Match on. Niisiis on ka Tinderi finantsasjad sellised, et neid saab mõjutada ilma avalikkuse tähelepanuta. Valuatsioon mõjutas otseselt Tinderi grupeeringu optsioonide väärtust. Niisiis võeti neilt väidetavalt võimalus firma edasise edu pealt teenida ning valehinnang hoidis IAC-le kokku miljardeid dollareid.

Kohtuasjas tuuakse aga välja teinegi teema. Nimelt olla Blatt väidetavalt seksuaalselt ahistanud Rosette Pambakiani, kes oli Tinderi asepresident turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. See väidetav juhtum toimus Tinderi 2016. aasta peol, kohe peale seda, kui mehest sai Tinderi ajutine juht.

Kuigi Tinderit omab IAC/Match, siis tegutseb see eraldiseisvalt. Tinder loodi Hatch Labsi inkubaatoris. IAC oli Hatch Labsi suuromanik. Juba Tinderi algusaegadest alates on firmas olnud segadus - kes on omanikud, milline on struktuur ja kuidas on jaotatud optsioonid.