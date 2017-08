Maailma esimene riiklik krüptoraha estcoin vajab selgemat plaani

Eesti e-residentsuse programmi tegevdirektor Kaspar Korjus käis välja mõtte, et Eesti võiks turule tuua oma virtuaalraha estcoin’i. Idee on välja kasvanud e-residentide projektist, neile pakutaks estcoin’iga võimalust investeerida ettevõtete asemel otse Eesti riiki. Estcoin’i valdkonda juhiks Eesti riik ning sellega saaksid e-residendid ja Eesti elanikud siin tasuda nii avalike kui ka erasektori teenuste eest. Ühel heal päeval võiks see lõpuks toimida üle maailma kasutatava valuutana. Estcoin’e võiks emiteerida nii, et saadavat raha juhitaks avaliku ja erasektori ühisprojektiga.

Kui estcoin’i idee realiseeruks, oleks Eesti maailmas esimene riik, mis korraldaks esmase krüptomüntide pakkumise (initial coin offering ehk ICO). Sellega laseb ettevõte tavaliselt välja oma krüptoraha või digitaalse ühiku, mille ostja saab firma tegevuses mingi õiguse. ICO-d on populaarsed raha kaasamise viisid, mille puhul investorid ei saa ettevõtete aktsiaid, vaid virtuaalmünte või -märke.