Maailma esirikkuri argipäev. Bill Gatesi päev lõppeb omapärasel moel

Bill Gates oli pikalt maailma rikkaim mees, siis võttis selle koha temalt korraks üle Jeff Bezoz. Tänaseks on Gates aga liidrikohal tagasi. Me teame hästi, kuidas ta oma rikkuse on saavutanud. Ta ei ole aga Microsoftiga enam nö käed-küljes seotud ehk tema graafik on suhteliselt vaba. Mida ta oma ajaga peale hakkab? Sellest kirjutab Celebrity Networth.

Ei saa öelda, et ta lebaks jalad seinal. Ta astus Microsofti juhi kohalt tagasi juba 2006. aastal. Alates sellest ajast on ta väga palju tegelenud Bill ja Melinda Gatesi Fondi asjadega. Tegemist on abielupaari heategevusfondiga. Tema on ka Giving Pledge'i idee autor. See on algatus, millega maailma ülirikkad lubavad elu lõpuks suure osa või kogu oma varanduse heategevuseks annetada. Sellega on liitunud väga paljud miljardärid.

Mida ta aga siiski oma päevaga peale hakkab?

Kui ta ei reisi, siis ärkab Gates oma suures Washingtonis, Medinas, asuvas häärberis. Vee ääres asuv maja on enam kui 6100 ruutmeetrit suur. Selle ehitamine võttis aega seitse aastat ja läks maksma 63 miljonit dollarit. Selle kallal töötas 300 ehitajat, kellest umbes sada olid elektrikud, kes paigaldasid krundile ligi 83 kilomeetrit optilist kaablit. Tema häärberi väärtuseks hinnatakse 124 miljonit dollarit.

See selleks. Gatesi lemmik hommikusöök on Cocoa Puffsi hommikusöögipallikesed. Tema naise Melinda sõnul jätab miljardär väga tihti hommikusöögi üldse vahele.

Pärast hommikusööki teeb Gates jooksulindil trenni ja vaatab samal ajal erinevaid õppevideoid. Mõnikord valib ta jooksulindi ja videote asemel tennisemängu.

Loomulikult vaatab maailma rikkaim mees hommikul üle ka olulisemate meediaväljaannete pealkirjad. Tema lemmikud on The New York Times, The Wall Street Journal ja The Economist.

Gatesi päev on jaotatud viieminutilisteks intervallideks. Iga hetk tema päevas on väga hoolikalt planeeritud. Ta teeb päeva jooksul pidevalt ülestähendusi.

Lõunasöögiks eelistab ta üle kõige juustuburgereid. Taas üks kuulus ja rikas Warren Buffetti, Donald Trumpi ja teiste kõrval, kes rämpstoitu üle kõige armastab.

Gates on meeletu lugeja. Iga päev on tal ette nähtud aeg lugemiseks ja ta teeb seda tavaliselt isiklikus ülisuures raamatukogus.

Päeva peab kindlasti mahtuma ka aeg oma kolme lapse jaoks. Ta on tihti öelnud, et perega aja veetmine on tema lemmikaeg päevas. Nädalavahetusel mängib ta meelsasti bridži.

Päeva lõpus poeme me kõik voodisse. Ei eristu siin ka maailma esirikkur. Samas on veider viis, kuidas ta päevasündmustest nö toibub. Ta teeb koduseid töid. Igal õhtul käärib Gates käised üles ja peseb ära nõud.

Ta magab öösel seitse tundi.

Nii veedab oma päeva mees, kel hinge taga ligi 90 miljardit dollarit.