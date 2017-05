Maailma esirikkuri nõuanne koolilõpetajale: vali eriala, mis muudab maailma paremaks

Õige pea on käes kooli lõpp ja maailma rikkaimal inimesel, Bill Gatesil, on noortele paar soovitust, mida tööturule kaasa võtta.

Gates kirjutas Twitterisse mõned mõtted ja soovitused, mida ta oleks tahtud teada peale Harvardi lõpetamist, kirjutas CelebrityNetWorth.

Kõigepealt soovitas ta valida hoolikalt tulevast töökohta.

"Tehisintellekt, energeetika ja biotehnoloogia on tuleviku erialad, kus noortel on võimalus muuta maailma." Selle aasta alguses rääkis Gates, kuidas tehisintellekt on tulevikufenomen, mille tundmine garanteeriks inimesele eduka karjääri terveks eluks. Energeetika on sarnaselt arenev valdkond, kuhu on tema sõnul vaja noori, kes keskenduksid taastuvenergia arendusele. Biotehnoloogiat soovitab ta areneva teaduse ja võimaluse pärast leida ravi erinevatele haigustele.

"Ümbritsege ennast inimestega, kes panevad teid proovile, õpetavad teid ja motiveerivad teid andma endast parima," soovitas Gates. Lisaks on tema sõnul oluline toetada neid, kellel ei ole elus hästi läinud. Ta ütles, et kõige rohkem kahetseb ta oma elus seda, et ei uurinud maailmas enim kannatanute kohta varem.

"Te teate praegu palju rohkem, kui mina teie vanusena. Teil tekib varem võimalus võidelda ebavõrdsusega," ütles ta.

Oma soovituste lõpus tuletas ta koolilõpetajatele meelde, et maailm muutub paremaks ja inimesed peaksid tunnistama ühiskonna progressi.