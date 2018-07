Maailma kalleim parkimiskoht leitud. Paarike teenis selle pealt uskumatult suure summa

Hong Kongi kinnisvarahinnad on legendaarsed. Üks abielupaar maksis seal 433 000 dollarit parkimiskoha eest ja müüs selle edasi tunduvalt kallimalt ja seda vaid 9 kuud hiljem. See tundub justkui mingi nali, aga tegelikult on see reaalne tehing. South China Morning Posti andmetel müüsid nad selle 760 000 dollari eest.

Anonüümne paar ostis 2017. aasta septembris väikese parkimiskoha luksuslikus Ultima piirkonnas. Miks sel nii kõrge väärtus on? Sest parkimine on Hong Kongi kesklinnas luksus omaette ning teiseks on seal elavatel inimestel raha mida põletada. Sealsed korterid maksavad kümneid kordi rohkem kui see parkimiskoht. Parkimiskoha suurus on 1,5 korda 0,76 meetrit. Selle hind on väga kallis isegi Hong Kongi kohta - kordades kallim kui sealse kinnisvara keskmine ruutmeetri müügihind. Ühtlasi sai sellest kohast maailma kalleim parkimiskoht. Seal lähedal renditi hiljuti parkimiskohta 1274 dollari eest kuus, mis muutis selle hoobilt linna kõige kallimaks rendiparkimiskohaks. Hong Kongi kinnisvarabuum jätkub täies hoos ning rekordeid tehakse seal regulaarselt.