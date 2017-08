Maailma kalleim pudelivesi tühjendab rahakoti

Roomas valitseb veepuudus. TheRichest otsis välja maailma kallimad pudeliveed.

Tõenäoliselt on esikohal Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, mis maksab 60 000 dollarit 750 milliliitri eest, leidis TheRichest portaal.

Vesi pärineb kas Prantsumsaalt või Fijilt. Vahest ei olegi vesi nii kallis kui tundub, arvestades, et seda, et vett turustatakse 24-karaadlilisest kullast pudelis. Pudeli disainis Fernando Altamirano, kes on näiteks disaininud Cognac Dudognon Heritage Henri IV pudeli, mida peetakse maailma kallimaks konjakiks. Vees on ka viis milligrammi kullatolmu.

Teisel kohal olev vesi on nagu säästuvesi, mis maksab 402 dollarit 750 milliliitrises pudelis. Kona Nigari pudeldatud vesi on müügil Jaapanis. Vett reklaamitakse, et see aitab kaotada kaalu, vähendab stressi ja parandab nahatooni.