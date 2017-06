Maailma kallim linn välistöötajatele on tõeline üllatus

Hongkong ei ole maailma kallim linn välismaalastest töötajatele. Selle koha võttis ära Angola pealinn Luanda, kirjutab Reuters.

Uuringu kohaselt maksab välismaalastest klientidele kahe magamistoaga korteri üürimine 4800 naela ehk 5500 eurot kuus. Kiirtoidukohas tuleb burgerieine eest välja käia 11,50 naela ehk 13,10 eurot.

Kolme aasta jooksul on see teine kord kui Luanda on 209 linna seas kallim linn eluaseme, transpordi ja rõivaste poolest.

Kolmandal kohal oli kalliduselt Tokio, järgnesid Zürich, Singapur, Seoul, Genf, Shanghai, New York ja Bern.

Kõik Ühendkuningriikide linnad kukkusid kalliduse edetabelis. London kukkus võrreldes 2016. aastaga 13 kohta, 30ndaks.

Kõige odavamad linnad olid Tuneesia pealinn Tunis, järgnesid Kõrgõstani pealinn Bishkek ja Makedoonia pealinn Skopje.

Uuringu viis läbi konsultatsioonifirma Mercer.